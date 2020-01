Fani responde a las críticas tras ser infiel a Christofer: "No hace falta sacar las cosas de quicio" Ecoteuve.es 14:22 - 17/01/2020 0 Comentarios

Reprochan feos comentarios de la concursante de 'La isla de las tentaciones' a su pareja

El tercer programa de La isla de las tentaciones ha sido, sin duda, el más intenso hasta ahora. En él pudimos ver la primera infidelidad del reallity protagonizada por Fani, pareja de Christofer, con el 'tentador' Rubén.

Precisamente, Fani está siendo una de las participantes más criticadas, tanto por su comportamiento como por los comentarios que la madrileña ha hecho sobre su pareja.

El más reprochado por los espectadores fue el que hizo sobre la profesión de Christopfer señalando que si se liara con una chica, en España ésta le dejaría al enterarse que "su futuro es ser teleoperador".

"No esperaba que con lo que mostraste en el primer episodio pudieses denigrar a alguien por su profesión y decir que Cris solo era un teleoperador... Decepción total. Qué pena", dice un comentario. "Por cierto, tu novio será teleoperador, pero tu que eres de la Nasa".

Ante esto, Fani ha querido defenderse: "Cariño, yo también he trabajado de teleoperadora durante años y me encanta, en serio, que no hace falta sacar las cosas de quicio. Y es más, trabajaba en mi misma empresa, pero nada, seguid en bucle con eso", ha afirmado. "Creo que no entendisteis nada de verdad de esa frase".

Sí es cierto que otra usuario sí explicó el comportamiento de Fani: "Creo que se refiere a que no cualquier mujer está con un chaval con un trabajo normal... Ella está con él porque lo quiere, no por la profesión que pueda tener".

La concursante del reality también ha recibido comentarios más agrevisos: "Señora no le da vergüenza?... para ir a hacer un programa de tele semejante ridículo". A lo que la participante contesta con un simple "Nop".

A pesar del hate que está recibiendo la madrileña, el concurso le está sirviendo para darse a conocer en las redes sociales y para aumentar en una gran cantidad sus seguidores, por ejemplo, en instagram ya supera los 60.000.