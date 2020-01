Anabel Pantoja se lleva un inesperado 'palo' laboral como colaboradora de 'Sálvame' Ecoteuve.es 17/01/2020 - 12:44 0 Comentarios

La colaboradora deja de ser una fija en el programa de las tardes de Telecinco

Anabel Pantoja es una de las concursantes de El tiempo del descuento, el nuevo reality de Telecinco, un spin off de GH VIP. Si tiene suerte, pasará mes y medio encerrada en la famosa casa de Guadalix de la Sierra, aunque a su salida no tendrá tanto trabajo como antes.

La colaboradora de Sálvame ya no tendrá una periodicidad fija en el programa de las tardes de Telecinco, según informa Lecturas, que explica que la sobrina de Isabel Pantoja "no ha renovado su contrato".



El espacio, por lo tanto, ya no cuenta con ella para como tertuliana estable, sino que solo pedirá su presencia en plató en días puntuales, cuando sea noticia, sobre todo por temas relacionados con su familia.



Los colaboradores de Sálvame suelen tener distintas vinculaciones con el programa. Unos pertenecen a la plantilla de La fábrica de la tele, la productora del espacio, otros acuerdan colaboraciones semanales fijas y otros solo acuden cuando el programa se lo pide sin saber cuándo van a volver.