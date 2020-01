La pifia de Pablo Motos al presentar a Ángela y Olivia Molina en 'El Hormiguero': "¡Tenía que salir el abuelo!" Ecoteuve.es 17/01/2020 - 11:53 0 Comentarios

El presentador tuvo un lapsus al pronunciar el nombre de sus invitadas

Pablo Motos recibió este jueves la visita de Ángela y Olivia Molina. Las actrices, madre e hija, acudieron a El Hormiguero para promocionar La Valla, serie que ambas protagonizan y que se estrenará este domingo en la plataforma de pago de Atresmedia.

A la vuelta de una de las primeras pausas publicitarias, el presentador retomó su entrevista con las invitadas cometiendo un divertido fallo al pronunciar el nombre de una de ellas: "Tenemos con nosotros a Ángela y a Antonia Molina...", aseguró Motos, que era interrumpido enseguida por una sonora carcajada de la primera.

"¿Antonia Molina, he dicho?", se dio cuenta rápidamente el valenciano, que permanecía atónito ante las risas de las actrices. "¡Tenía que salir el abuelo!", exclamó Ángela en alusión a su padre, el mítico cantante y actor Antonio Molina.

"Es que está en la cabeza, no lo puedes evitar", respondió Pablo Motos para justificarse antes de explicar que es un férreo aficionado al flamenco y de ahí el lapsus de su subconsciente. "Me han llamado todos los nombres de la familia Molina, pero Antonia no. Me encanta", afirmó Olivia haciendo alarde de su sentido del humor.