La dura historia de un soltero de 'First Dates' que emocionó a su cita: "Sufrí bullying, estaba solo todo el día" Ecoteuve.es 17/01/2020 - 11:40 0 Comentarios

Juan contó a Leire lo mal que lo pasó en su infancia: "En las excursiones comía con los profes"

Juan dejó a un lado su timidez para abrirse en canal con Leire, la chica con la que First Dates le emparejó. La empatía de esta joven de 20 años hizo que él decidiera contarle la dura historia de su infancia.

"Oviedo fue la ciudad que me abrió las puertas", empezó diciendo Juan después de contar a Leire que su vida cambió en su etapa como universitario, justo después de finiquitar una relación sentimental. "Me empecé abrir como era yo y a hacer amigos".

"Antiguamente estaba como más solo porque me hicieron bullying. Estaba solo todo el día", dijo. "En primaria me empecé a sentir solo, me dejaban de lado: te intentabas unir a un grupo y te llamaban acoplado. Entonces en la ESO estaba solo, mi familia fue el único apoyo".

Juan confesó a su cita que en una excursión a Bilbao tuvo que comer con los profesores porque sus compañeros le dieron la espalda. Al escuchar su relato, Leire se emocionó: "¡Ay, perdón!". "Me da mucha rabia. ¿Qué sentido tiene apartar a una persona?", reflexionó ella.

Pero, afortunadamente, su vida cambió: "El primer día que llego a la residencia, conocí a dos compañeros que me dijeron: '¿Vienes a comer?'. Yo acepté. Cuando bajé, estaban todos los universitarios allí y se fueron presentando uno a uno".