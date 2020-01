"Se ha pasado": la sobrada de Espinosa de los Monteros con Podemos que no ha gustado a Ana Rosa Ecoteuve.es 17/01/2020 - 10:53 0 Comentarios

El diputado de Vox llama "especímenes" a los representantes del partido de izquierdas

Espinosa de los Monteros (Vox) ha hablado en directo para El programa de Ana Rosa, donde ha defendido el llamado PIN Parental. "Es una herramienta para autorizar a los hijos a hacer las actividades". Sin embargo, la presentadora también le ha preguntado por la renovación del CGPJ.

El diputado ha explicado que su partido está en contra de que "sean los políticos los que decidan quiénes son los jueces". Sin embargo, Vox se ha ofrecido para participar en la renovación de la cúpula judicial.



"Miedo me dan los jueces que podría proponer Vox", había dicho Echenique minutos antes en el programa, una declaración que Ana Rosa le ha mostrado a Espinosa de los Monteros.

"Que no tengan miedo. Miedo pasamos nosotros cuando vamos a la cafetería del Congreso y nos encontramos ciertos especímenes de su partido", ha espetado el diputado. "Veo que el parlamento va a ser muy tranquilo...", ha respondido Ana Rosa. "En esto se ha pasado un poco...", le ha reprochado.

Espinosa de los Motneros se ha quejado de que no haya sentido del humor cuando Vox habla. "La izquierda no tiene sentido del humor, no tiene tolerancia y es un rodillo. Y no digamos la extrema izquierda".