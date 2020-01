María Isabel: "Me harté de llorar cuando me llamaron para concursar en 'Tu cara me suena" Adrián Ruiz 17/01/2020 - 10:11 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la cantante junto a Nerea ('OT') y El Monaguillo

"Ahora mismo no iría a Eurovisión, estoy centrada en mi carrera musical", afirma

"No me gustaría imitar a nadie de mi 'OT', me pondría nerviosa", dice la catalana

Tu cara me suena está de regreso con su octava edición en Antena 3. El exitoso talent de imitaciones ha vuelto a la parrilla con Manel Fuentes como presentador; Chenoa, Lolita, Latre y Llácer en el jurado; y con un renovado casting de concursantes en el que figuran, entre otros, Monaguillo, Nerea Rodríguez (OT 2017) y María Isabel.

Esta última vuelve por todo lo alto a primera línea televisiva quince años después de su histórica victoria en el festival de Eurovisión Junior: "Me presenté al casting y cuando me dijeron que estaba dentro me harté de llorar. Te lo juro por mi vida. Qué alegría", recuerda la cantante en palabras a ECOTEUVE.ES en una entrevista junto a la triunfita y el cómico de Antena 3.

Y a pesar de que intentó representar a España en Eurovisión 2016, María Isabel asegura que ya el festival no entra en sus planes: "Ahora mismo no iría, estoy centrada en mi carrera musical", declara la onubense. Por su parte, Nerea sí se ve en el mítico certamen: "Sólo iría con una canción con la que hacer una actuación increíble", defiende.

¿Cómo les llegó la oportunidad de participar en TCMS?

Monaguillo: Yo había ido de invitado en la cuarta edición y luego me propusieron ser concursante pero no pude porque tenía ya firmada una gira. Este año, desde el momento en el que saltó la posibilidad, me tiré de cabeza. Cuando estuve me di cuenta de que es superduro. Si ya sufres haciendo sólo de un personaje, haciendo esto cada semana no sé qué va a pasar. Pero tenemos que salir todos de nuestra forma de confort.

María Isabel: Hay que verlo de otra forma y con la idea única de disfrutar. Cuando disfrutas las cosas, se llevan de otra manera.

Nerea: Yo, al ser un programa de Gestmusic, estoy como en casa. A la mitad del equipo ya los conozco. La oportunidad me llegó porque le dije a mi mánager que quería ir a Tu cara me suena y decidimos presentarnos al casting. Y aquí estoy.

María Isabel: Gestmusic también es mi casa desde pequeña porque estuve con ellos en Eurojunior. Yo había probado viniendo de invitada, que hice de Rihanna, y este año me presenté al casting. Cuando me dijeron que estaba dentro me harté de llorar. Te lo juro por mi vida. Qué alegría.

¿Cómo os preparáis para cada personaje al que os toque imitar?

Nerea: Yo he intentado marcarme unos horarios y unos objetivos para estudiarme el personaje. Roko me ha aconsejado que estudie todo sobre el cantante: ver en qué época vivía, cuales eran sus artistas favoritos, de quién se influenciaba, que estaba pasando en su vida personal... Todo eso para entender a la persona y ya luego meterme dentro de su piel.

¿Os da miedo el 'cambio de sexo' o algún otro requisito complicado para la imitación?

Nerea: A mí me encantaría hacer algo en otro idioma que no fuera el castellano, el catalán o el inglés, que son los que domino. Me encantaría en francés o en italiano. Ojalá me toque en el pulsador.

Monaguillo: Yo para hacer de mujeres tienen que ser mujeres que vengan del bingo muy tarde. Con mi voz, ninguna mujer quisiera ser imitada por mí. Hay alguna ronca... Yo había pensado en Mari Trini o María Jiménez, pero no me atrevería nunca a hacer de la Jurado o la Pantoja. Si me lo pone el pulsador, haría lo que pudiese, pero no sé...

María Isabel: Hacer de chico es muy difícil. Y de chica también. Al final tú tienes tu voz y por mucho que intentes imitar a una voz nunca va a ser igual. Pero la gestualidad y la interpretación también ayudan. Yo sé imitar bien a Bad Bunny.

Nerea: A mí hacer de chico se me va a hacer muy difícil porque tengo una voz súper aguda. Creo que me va a costar pero también es un reto que me apetece afrontar.

¿Y en qué estilos musicales os veis más cómodos?

Nerea: Yo creo que lo mejor es que sea algo muy alejado a lo que yo hago. Si cantas algo de tu estilo, lo puedes cantar con tu voz. Pero si en mi caso, por ejemplo, es algo de flamenco, es tan alejado de mí que lo puedo caricaturizar.

Monaguillo: Nadie se lo espera de mí, pero yo quiero hacer reguetón: Daddy Yankee, Nicky Jam, Lola Índigo, de este que tiene sueño atrasado desde que iba al colegio... [piensa] ¡C. Tangana! Eso sí, si me toca Rosalía, me cojo una semana de asuntos propios.

Nerea, ¿a qué compañero de OT te gustaría imitar?

A ninguno. No me gustaría, me pondría muy nerviosa porque al final es gente con la que he vivido tres meses. Si me lo pone, no me va a quedar otra, pero prefiero que no.

¿Y a qué compañero te traerías para hacer un dúo en el programa?

Nerea: Traería a cualquiera, pero va a depender de la actuación que me toque. Depende de la canción. Quizá a alguna compañera de La Llamada, como Lucía Gil, Ruth Lorenzo, Angy, Roko o Yolanda Ramos... Estoy plagada de gente de TCMS y a todas les apetece volver.

¿Le habéis pedido consejo a algún exconcursante del programa?

María Isabel: Sí, yo he hablado con Ruth Lorenzo y con Blas Cantó. Ellos son los que me están ayudando.

Monaguillo: Yo estoy hablando con veteranos como Arturo Valls, Santiago Segura, Josema Yuste... Cuando estaba en la decisión de hacerlo o no, hablé con ellos y todos me dijeron que aquí hay un gran nivel de exigencia, pero me animaron a hacerlo y a que disfrutase.

Eurovisión y TCMS han tenido siempre un camino de ida y vuelta. Nerea, María Isabel, ¿os veis participando en el festival?

María Isabel: Yo de momento estoy centrada en mi carrera musical. Tengo otra visión y aunque no descarto nada, ahora mismo no lo haría.

Nerea: A mí me gustaría. Cuando estábamos en OT yo siempre dije queme gustaría. Y si en algún momento se me aparece esa oportunidad en la vida, sólo iría con una canción con la que hacer una actuación increíble.

María Isabel: Cuando se va es porque es el momento justo. Si no está de ir es porque no era tu momento. Si te lo ofrecen y estás preparada sí, pero si no, no.