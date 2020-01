Belén Esteban despacha a Sofía Suescun en "cuatro palabras": "¡Vete a la mierda!" Ecoteuve.es 16/01/2020 - 18:52 0 Comentarios

La colaboradora de 'Sálvame' afirma que no quiere entrar en el juego de la navarra

Belén Esteban no ha tardado en responder al ataque que ha realizado Sofía Suescun en el plató de Mujeres y hombres y viceversa después de que la colaboradora de Sálvame criticara la actitud de la navarra y de Kiko Jiménez con Rocío Flores en el plató de El tiempo del descuento.

Belén, que no estaba avisada de que la dirección la iban a poner este vídeo, ha despachado a Sofía en cuatro palabras: "¡Vete a la mierda!". "Te juro que en la vida he dicho a Sofía que no se meta con Rocío, nunca", ha dicho.

La Esteban ha contado que solo ve a Sofía de "pasada" por los pasillos y que no la saluda "porque no me gusta". "Se le ha acabado Gloria [Camila] y ahora está con Rocío. ¿No ves lo que quiere? No voy a entrar", ha seguido diciendo a Jorge Javier.

"Si Rocío no se habla con su madre, ella tampoco se habla con su padre", ha rematado para después tomarla con Nagore por echar más leña al fuego: "Me parece también... ¿No te ha invitado a la boda?", ha parafraseado. "Pues no, cariño". "Es una broma", ha defendido Jorge.

Belén Esteban ha dicho que no quiere saber nada ni de Sofía ni de su madre Maite después de que menospreciaran a su hija Andrea.