Vanesa Martín y Danny Ocean, invitados de la primera gala de 'OT 2020'

Los concursantes se enfrentarán a las primeras nominaciones de la edición

Tras la primera semana en la Academia, los 16 participantes de Operación Triunfo se enfrentarán este domingo en La 1 a sus primeras nominaciones. El talent musical presentado por Roberto Leal vivirá una gala repleta de novedades en la que el favorito del público tendrá un privilegio que le supondrá una ventaja respecto al resto de sus compañeros.

Además, el programa producido por RTVE en colaboración con Gestmusic Endemol contará con las actuaciones en directo de Vanesa Martín y Danny Ocean.

Los temas de la gala

Los participantes de OT 2020 abrirán el programa cantando un medley de los mejores temas de Marisol. Además, primeros duetos con Gèrard y Anaju cantando Up de Demi Lovato & Olly Murs; Maialen y Bruno, 'Sinmigo' de Mr. Kilombo & Rozalén; Jesús y Eli, 'Atrévete-te-te' de Calle 13; Flavio y Anne, 'Another love' de Tom Odell; Ariadna y Nia, 'Goog as hell' de Ariana Grande & Lizzo; Javy y Samantha, 'Te espero aquí' de Pablo López & Georgina; Nick y Eva, 'Little talks' de Of Monsters and Men; y Hugo y Rafa, 'Tu Calorro' de Estopa.

Novedades en el Canal de YouTube

Los espectadores podrán seguir conectados al programa a través de canal 24 horas de OT 2020, una ventana única para seguir el día a día de los concursantes y de todo lo que sucede en la Academia desde que los concursantes se levantan (sobre las 8:30 horas) hasta las 23:00. Los lunes, los concursantes pueden dormir un poco más y la emisión comenzará a las 10:00. Será el día del reparto de temas para el siguiente programa. El primer pase de micros será los miércoles y los viernes tendrá lugar el segundo. Para comentarlo en redes, se utilizará el hashtag: OTdirecto + día del mes + primera letra del mes.

Como novedad, el sábado se estrena el programa Academia al minuto, de 15:00 a 19:00, conducido por un presentador desde el control del canal, que irá dando paso a vídeos breves de diversos momentos en la Academia: el despertar, momentos divertidos, resumen de charlas... comentarán en directo los tuits de los seguidores y conectará con los ensayos en plató.

El día de la gala, el domingo, durante el ensayo de los concursantes en plató, a partir de las 15:00, Hoy toca Gala, un espacio que resumirá los ensayos de la semana, los dos pases de micro y los consejos de los profesores; y conectarán en directo desde la sala de maquillaje. Y, de 21:00 a 21:45, 'Pregala', que mostrará la llegada de los concursantes en el autocar, sus momentos previos antes de salir al escenario y entrevistas a protagonistas y público.