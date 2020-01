Nuria MH cuenta la verdad sobre su alergia al melocotón por la que abandonó de 'GH VIP 7': "Tuve que ir al psicólogo" Ecoteuve.es 16/01/2020 - 14:38 0 Comentarios

La concursante habla sobre su problema médico en 'El tiempo del descuento'

Nuria Martínez tuvo que abandonar la casa de Guadalix de la Sierra de forma forzosa. GH VIP 7 explicó que se debía a la "alergia al melocotón" y que ya no volvería. Semanas más tarde, la concursante se quejó de la decisión de la productora.

"Me he venido abajo porque no entiendo por qué me tengo que ir de un programa que era mi sueño solo por una alergia. No sé si he hecho algo más", dijo a Jorge Javier. "Tengo arlegia al melocotón. ¿Y si quitamos el melocotón de la casa? Yo quiero volver a entrar".

Pese a que la amiga de Omar Montes no pudo volver al reality, sí lo ha hecho en El tiempo del descuento. Nuria ha querido hablar sobre ello en su blog: "Estoy súperfeliz de estar en esta casa de nuevo y poder vivirla bien, ya que la otra vez me tuve que ir de aquí muy, muy malita porque me dio una reacción alérgica que la gente no vio porque estaba muy hinchada y no lo sacaron, pero algún día os enseñaré la foto de mi cara y lo entenderéis todo".

"He tenido que estar un tiempo con pruebas médicas para quedarme tranquila de todo lo que me salió y de psicólogos para poder asimilarlo, pero todo pasa por algo y el tiempo me ha traído de nuevo aquí", continúa Nuria.

"Solo puedo dar las gracias a la productora y a toda la gente que me apoya, a mis fans y a mi familia que son los que verdaderamente me importan y saben cómo soy", termina. La concursante cuenta su objetivo es resolver las cuentas pendientes que tenía con El Cejas y Gianmarco.