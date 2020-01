Sofía Suescun desata toda su ira contra Belén Esteban: "Es una cagada; yo no te tengo miedo" Ecoteuve.es 16/01/2020 - 14:37 0 Comentarios

La ganadora de 'GH' y 'SV' explota en 'Myhyv' contra la tertuliana de 'Sálvame'

Sofía Suescun ha explotado este jueves contra Belén Esteban después de escuchar en el plató de Mujeres y hombres y viceversa lo que dijo de ella la tertuliana desde Sálvame. La de San Blas criticó a la navarra por la actitud que habían tenido ella y Kiko Jiménez con Rocío Carrasco en su último encuentro en Telecinco.

"Qué poca vergüenza tienen. Si Sofía tira a matar también habrá que tirar hacia ella. Es muy fuerte", afirmó enfadada la colaboradora en unas declaraciones que han desatado la ira de Suescun. "¿Pero esta tía que se cree con estas advertencias? A ver si es verdad y el próximo día que nos veamos me tira lo que me quiere tirar", empezó diciendo a Nagore.

"Esta tía es una cagada, porque ha puesto fina a su amiga Mila y luego cuando la ve en persona no tiene las narices de decirle todo lo que ha dicho. Ahora la quiere pagar conmigo. No te preocupes Belén Esteban, ya tendremos la oportunidad de vernos y me dices lo que me tengas que decir. Que yo no te tengo miedo a ti ni a nadie. Ya nos veremos", sentenció mientras la presentadora se llevaba las manos a la cabeza.

"Madre mía la que se va a liar...", dijo Robles. "Se casó hace poco y tiene una cara de amargada. Está obsesionadísima conmigo. Me preocupa por ella, por su vida, por su chica y por todo", lamentó Sofía irónica mientras Nagore le preguntaba que si estaba enfadada con Belén porque no la invitó a su boda. "No, prefiero que no me haya invitado porque si invita a amigas como Mila y luego les hace lo que les hace", criticó.

"Dice que es feliz, que tiene un montón de amigos y al final nada, ahí la tienes amargada metiéndose con una niña de 23 años como yo. Ahora dice que Rocío y ellas son muy amiguitas, la quiere juntar con su hija. Andreíta y Rocío Flores...", dijo mientras la presentadora la interrumpía. "Para para porque como sigas se presenta aquí Belén", apuntó Nagore zanjando el asunto para que la cosa no pasara a mayores.