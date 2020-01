Alaska critica la primera medida de Irene Montero: "Me parece discriminatorio" Ecoteuve.es 16/01/2020 - 13:05 0 Comentarios

La artista habla por la decisión de que solo haya mujeres en el Ministerio de Igualdad

La ministra de Igualdad Irene Montero ha renovado la cúpula de su Ministerio y ha nombrado solo a mujeres en los altos cargos. Pablo Motos preguntó por esta cuestión a la cantante Alaska durante la entrevista que concedió a El Hormiguero.

"La ministra Montero ha tomado la decisión que no va a haber hombres en altos cargos en su ministerio", comentó Pablo Motos.

"Me parece discriminatorio si es por esa causa. Tendría que haber personas, en altos y bajos cargos, de acuerdo con sus capacidades", argumentó la artista.



"Nuca he visto bien los porcentajes y las imposiciones. No tiene que ser así. Creo que, trabajando todos juntos, la igualdad llegue de forma natural, no por imposición", continuó la voz de Fangoria.

"Dejar fuer a un señor que igual es válido solo porque ese cargo lo tiene que ocupar una mujer me parece tan mal como lo contrario", dijo Alaska, no sin antes dejar de felicitar a la nueva cúpula. "Si están capacitadas, enhorabuena. Pero seguro que también habrá algún chico muy capacitado".