"Me fui porque no podía más": Sandra Barneda recuerda su época más dura en una Telemadrid "politizada" Ecoteuve.es 16/01/2020 - 12:03 0 Comentarios

La presentadora dejó la cadena autonómica y estuvo dos años sin trabajar

Sandra Barneda concedió a Jesús Calleja su entrevista más personal. La presentadora habló sobre su homosexualidad y las dificultades que tuvo para que su familia lo asumiera, pero también se sinceró sobre su carrera profesional.

Comenzó a trabajar en Teledeporte hasta que un día le llamaron de Antena 3. "Creía que era una broma, pero no". Me pusieron a trabajar en el canal internacional y, de repente, me presentaron a Pedro Piqueras: "Este es tu nuevo compañero, empiezas mañana".



Lea también: Nagore Robles 'roba' a Sandra Barneda la silla de Toñi Moreno

Con Piqueras estuvo varios años en Antena 3 Noticias. Luego pasó a Telemadrid, donde vivió una época que no recuerda con mucho cariño. "Tenías que decir noticias que no querías", apuntó Calleja. "Lo que se hizo fue politizar en exceso una televisión pública. Eran noticias que se decían con un lenguaje muy politizado", recordó Barneda. "Dejé Telemadrid porque no podía más y me fui a Barcelona. Durante dos años estuve sin trabajar porque tenía exceso de currículum. Decidí que no quería hacer más informativos".

Ya en Mediaset, su carrera ha estado ligada a los realities, como presentadora de los debates. "Me gusta ser la chica seria del entretenimiento. Porque creo que dentro de la seriedad también puede hacer mucho humor".