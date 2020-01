Sale a la luz el día que Adara Molinero abandonará 'El tiempo del descuento' Ecoteuve.es 12:27 - 16/01/2020 0 Comentarios

La ganadora de 'GH VIP 7', obligada a salir del reality por asuntos personales

El tiempo de descuento dio el pistoletazo de salida el pasado domingo. Casi todos los concursantes de GH VIP 7 han vuelto a la casa que habitaban hace tan solo unas semanas. Sin embargo, Adara Molinero abandonará el reality por asuntos personales antes de tiempo.

El resto de los concursantes no son conocedores de la noticia ya que así se lo pidió Jorge Javier Vázquez a la madrileña. Todo apunta a que su salida viene dada por los problemas que hayan podido derivar de su ruptura con Hugo Sierra. No obstante, Adara no ha querido hacer pública la razón por la que dejar la aventura.

La audiencia lleva días preguntándose qué día exacto abandonará la casa Adara. Helena, madre de la joven, ha sido la encargada de anunciarlo en Sálvame... ¿por error?

"Espero que sea una semana nada más (...) en principio Adara va a estar una semana en la casa", dijo Helena a Paz Padilla, un comentario del que se puede deducir que su hija saldrá el próximo domingo, 19 de enero.