Pablo Motos confundió a Sergio Ramos con Guti la noche que se conocieron: "Me lío mucho con los futbolistas"

El presentador conoció al sevillano durante una cena con Pepe Reina

Alaska acudió este miércoles a El Hormiguero para presentar su nuevo trabajo musical. Asimismo, la cantante se enfrentó a una de las secciones del programa en la que Trancas y Barrancas preguntan al presentador y al invitado sobre hazañas o manías suyas.

Durante los primeros minutos de la entrevista, el valenciano repasó la carrera musical de Olvido mientras ella contaba en qué punto estaba su relación con Nacho Canut, su compañero de grupo. Además, la cantante confesó que cuando tiene una duda, al primero al que pregunta es a Mario Vaquerizo, ya que a parte de su marido es el manager del equipo.

Una vez se adentraron en la sección, Alaska confesó que algo que no tolera es que le toquen las uñas. Además, la cantante desveló que le encanta beber sidra y que es una práctica que conocen gran parte de sus seguidores.

La gran confusión de Pablo Motos con Sergio Ramos

Para poder hacerle preguntas a Pablo Motos, el programa se puso en contacto con su mujer, que también trabaja en el espacio de televisión, con el objetivo de sorprender al presentador. De este modo, el valenciano narró cómo conoció a Sergio Ramos y con qué otro futbolista del Real Madrid le confundió.

"Cuándo Pablo Conoció a Sergio Ramos, ¿qué le pasó?, preguntaron las hormigas del programa. Una de las cuatro opciones, la correcta, era que confundió al futbolista con Guti durante toda la noche.

"Era antes de que Sergio y yo nos hiciésemos amigos. Yo era amigo de Pepe Reina y siempre que venía, quedábamos. Resulta que el cumpleaños de Pepe Reina es el mismo día que el mío y quedamos para cenar. La Selección acababa de ganar el Mundial y todo el mundo quería ir a esa reunión", empezó diciendo.

"Me invitó Pepe Reina, llego allí y yo, ahora menos, pero me lío mucho con los futbolistas. Le vi, me cayó de puta madre, estuvimos charlando, me hice una foto y vine aquí y dije 'He estado de puta madre, toda la noche con Guti", recordó Motos entre risas.