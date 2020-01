"El plástico es el material más maravilloso del mundo": el comentario "incorrecto" de Alaska en 'El Hormiguero' Ecoteuve.es 16/01/2020 - 10:44 0 Comentarios

La presentadora explicó su gusto por la comida falsa que colecciona en casa

Alaska es antitaurina, defensora de los animales y detractora máxima de las pieles para el uso estético, pero seguro que se ha ganado algunos detractores entre el sector ecologista por el comentario que soltó este miércoles en El Hormiguero a propósito del plástico.

Pablo Motos preguntó a la cantante por el origen de una colección de comida falsa, de plástico, que Alaska y Mario tienen en su casa expuesta en una vitrina frigorífica.

"A mí me gusta la comida falsa, bueno, me gusta mucho todo lo que sea de plástico, aunque ahora sea incorrecto decirlo, pero el plástico me parece el material más maravilloso del mundo", explicó la cantante.



Lea también: Pablo Motos ataca a Sánchez: "Ha sobrevivido engañando a todo el mundo"

"Cuando estuve en Japón, me encantó la muestra de la comida falsa y cuando Mario viajó para hacer unos vídeos para El Hormiguero, le pedí que trajese toda la comida falsa que pudiera", relató.

Así lo hizo y, para exponerla en casa, "tuvimos que comprar una vitrina" frigorífica a la que quitaron el motor.