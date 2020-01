El premonitorio consejo de María Teresa a Candela Peña antes de su ruptura con Bigote Arrocet: "A veces, es mejor estar sola" Ecoteuve.es 16/01/2020 - 10:43 0 Comentarios

La colaboradora de 'La Resistencia' desvela una conversación con la presentadora

"Que se acabe Edmundo no significa que se acabe el mundo". Con estas ya míticas palabras confirmó María Teresa Campos su sonada ruptura con Bigote Arrocet, que lloró por la presentadora en el funeral que habían grabado ambos (junto a sus compañeros, familiares y amigos) para Movistar+ cuando todavía eran pareja.

Pues bien, hay una persona en España a la que María Teresa Campos había dado una pista de su separación con el argentino: Candela Peña, que desveló este miércoles en La Resistencia las palabras que le dijo la malagueña mucho antes de anunciarse la sorprendente noticia. La colaboradora de David Broncano explicó que María Teresa la llamó por teléfono después de que la actriz confesara en el late night de #0 su admiración por ella.

Todo comenzó después de que el cómico anunciara que la próxima semana, el programa celebrará la Yayas Week con invitadas todos los días de avanzada edad. Y como no podía ser de otra forma, una de ellas será María Teresa Campos. "Viene el lunes, estoy atacada", confirmó Candela Peña, que se ofreció a ponerse a sus pies durante toda la entrevista. "Aprovecharás para decirle algo, ¿no?", le preguntó Broncano antes de que ella reconociera que ya habían hablado.

"A ver, esto ya son intimidades entre Mari Tere y yo. Y es que Mari Tere ya me ha llamado. Un día estaba por la mañana en casa preparándome para ir al gimnasio y me sonó el teléfono con un número que no conocía. 'Hola, soy María Teresa'. Me empezó a temblar el cuerpo, el café y todo. Hablamos muchísimo y me dio unos consejos muy buenos", recordó la catalana antes de desvelar uno de ellos, que acabó siendo premonitorio.

"Me dijo: 'Hay veces que es mejor estar sola'. Y ya todo ha venido después... Tampoco me quiero meter en un jardín. Tú sabes en el momento en el que estamos", dijo entre dientes la actriz en alusión a su ruptura con Bigote Arrocet. "Ya me enteré el otro día sí", aseguró el humorista mientras Candela Peña confesaba que muchísimos espectadores de La Resistencia le habían mandado la famosa portada de María Teresa en el ¡Hola!.