Dani Parejo desvela el dineral que tiene en el banco y deja en shock a Broncano: "¿Pero qué dices, loco?"

El futbolista del Valencia C.F. responde también a su pregunta más comprometida

David Broncano recibió este miércoles la visita de un nuevo futbolista de élite: el centrocampista del Valencia C.F. Dani Parejo. El madrileño visitó La Resistencia una semana después de que su equipo cayera eliminado contra el Real Madrid en la semifinal de la Supercopa de España celebrada en Arabia Saudí.

Parejo arrancó su entrevista en el programa de humor de Movistar+ quejándose de la poca velocidad que le han puesto en el FIFA 20. "Me han puesto muy poca media. Soy lento, pero... Tengo compañeros que dicen que no me pueden poner en su alineación porque tengo 40 de ritmo. ¡Eso no puede ser en la vida! ¡41 de ritmo tiene mi hijo de años!", bromeó el jugador, que protagonizó una de las intervenciones más divertidas de la temporada.

El de Coslada hizo también un alarde de sinceridad al responder abiertamente a la pregunta del dinero y del sexo del cómico. "¿Cuánto dinero tienes en el banco?", le planteó Broncano. "Yo creo que tú y yo nos damos la mano", respondió Parejo, que insinuó que su poder adquisitivo era similar al del presentador.

"Tengo 15 o 16 millones de euros", confesó el futbolista dejando en shock al humorista. "¿Pero qué dices, loco? Yo no me quejo, tengo bastante dinero, pero cómo voy a tener...", replicó el de Orcera.

Parejo, a David Broncano: "¿La meto más que tú?"

Respecto al tema sexual, Parejo sorprendió a todos tirando de una incierta humildad: "Meter meto poco", empezó diciendo. "También tienes 40 de ritmo, ¿eh?", apostilló Broncano entre risas.

"Con dos niños, muchos viajes, muchos partidos... Meto menos que un perro con la pata coja. Meto dos veces en semana o tres", reconoció el valencianista mientras el público lo ovacionaba. "¿Meto más que tú?", le preguntó entonces Parejo a presentador. "No", respondió rotundo. "Depende. Lo mío es que es variable. Mi vida es menos estable en ese sentido. Hay más emoción, más riesgo", confesó el cómico.