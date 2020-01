Ariadna rompe a llorar en 'OT 2020' tras un desastroso primer pase de micros: "Se me caería la cara de vergüenza" Ecoteuve.es 15/01/2020 - 19:02 0 Comentarios

Suspenso general en el primer examen de los concursantes ante los profesores

Tres días después de "la mejor Gala 0 de la historia de Operación Triunfo", los concursantes se han enfrentado al primer pase de micros de la edición y el resultado ha sido de lo más decepcionante. Gran parte de los duetos se encuentran aun muy lejos del nivel exigido por los profesores, que no dudaron en reprender a sus alumnos en una nueva bronca.

Una de las actuaciones más criticadas por el claustro fue la que protagonizaron Nia y Ariadna, que se mostraron inseguras con los tonos y la coreografía que les han planteado. "No quiero que el miedo se os apodere. ¡Y no entréis en el bucle de 'no me va a salir'!", empezó pidiendo a las jóvenes Noemí Galera. "Os habéis cagao", les recriminó Mamen Márquez segundos antes de que la catalana rompiera a llorar y fuera consolada por sus compañeros.

Pero sin duda, el gran rapapolvo ha llegado después de ensayar la actuación grupal. Los concursantes tuvieron que volver a empezar después de que varios de ellos olvidaran su frase en el tema. "Mañana grabamos el disco y la grabación no es el momento de aprendérsela; hay que ir a la grabación con la letra aprendida. No quiero a nadie durante la grabación aprendiéndose la canción", les pidió Mamen.

"A mí se me caería la cara de vergüenza"

Noemí Galera, directora de la Academia, pidió una vez más al grupo que no se tomara las cosas a broma. "Estamos hablando de una puta frase. Me da rabia porque es cuestión de una mínima disciplina personal. A mí se me caería la cara de vergüenza. Son tres minutos en un box concentrado; la tenéis grabada. ¿No habéis tenido tres minutos en tes días? Y no venir aquí y hacer esto que es una mierda. Me da igual que no tengáis experiencia. Ya sé que estáis aquí para pasároslo bien, pero...", recriminó el catalán.

"¡Me la soplan los vídeos de la gala donde os lo estáis pasando bien! Aprovechad el tiempo libre para componer. Hay gente que ha salido de aquí con un disco debajo del brazo. Cuando os hayan expulsado y lo veáis en YouTube os vais a arrepentir", les reprochó Guix. "Que esto no vuelva a pasar. Habéis pasado un casting de 10.000 personas", les recordó el director musical. "Y alguna estará en su casa viéndoos enfadado", apostilló Noemí.