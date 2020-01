Juan Carlos Monedero dice que Mariló "tiene pocas luces" por lo que dijo del pin antifascista: "Debería leer más" Ecoteuve.es 15/01/2020 - 17:21 0 Comentarios

La presentadora criticó que Iglesias y Garzón lo llevaran en la toma de posesión como ministros

Juan Carlos Monedero no suele conceder muchas declaraciones a Todo es mentira, pero este miércoles sí lo ha hecho para contestar a lo que dijo Mariló Montero a Risto Mejide sobre los pines antifascistas que llevaron Pablo Iglesias y Alberto Garzón en la toma de posesión de los ministros.

"Pobre Mariló Montero... ¡Qué pocas luces!", ha comenzado a responder ante el micrófono del programa de Cuatro. "Hay que ver dónde estudió y hacer una intervención urgente de ese colegio".

Monedero, que también llevaba el pin de la polémica en la solapa de su chaqueta ha continuado: "Cuando lo llevaban Garzón e Iglesias era una manera de reconocimiento a esa España que luchó contra el Franquismo, esa España que mantuvo la dignidad durante la dictadura y a esa España que hacía 80 años que no entraba en el Gobierno".

El politólogo ha dicho que "no le vendría mal" una clase de historia: "Cuando se sabe tan poco hay que ser humilde". "Esta mujer tiene el problema de que pensaba que antifascismo era como una suerte de reconocimiento ideológico. No, ser antifascista es ser demócrata y decente y ahí Mariló no ha sido ni demócrata ni decente".

Monedero ha terminado diciendo que sus declaraciones fueron "un puñetero desastre": "A Mariló siempre le ha venido bien leer un poco más ... y apagar la tele".