Manu Guix y Noemí Galera echan la primera gran bronca a los concursantes de 'OT': "Cachondeítos los mínimos" Ecoteuve.es 15/01/2020 - 15:01

Los alumnos de la Academia del talent reciben la primera reprimenda

La efusividad con la que han entrado los concursantes de OT 2020 a la Academia del talent ha hecho que este martes se pasaran de frenada. Los alumnos, que hacen continuamente alarde del buen rollo colectivo que se respira en el grupo, torpedearon el ritmo de sus primeras clases con bromas continuadas que han obligado a Noemí Galera y Manu Guix a darles un toque de atención.

La más gorda llegó al final de la jornada de ayer, cuando el director musical de la escuela se encontraba ensayando con los concursantes la actuación grupal de la primera gala. En ella, los participantes harán un medley de canciones de Marisol, como homenaje a la actriz, dos semanas antes de que reciba el Goya de Honor en la ceremonia de los premios que acogerá Málaga.

Varios de los alumnos se presentaron en la sala del piano sin las indicaciones marcadas el día antes y algunos de ellos no paraban de hablar durante la clase, lo que hizo estallar a Manu Guix: "No sé si le estáis dando la importancia que le tenéis que dar. Es muy importante y que esto salga bien depende solo de vosotros", empezó diciendo al tiempo que era interrumpido por una conversación paralela entre Nia y Eva.

El enfado de Manu Guix con los concursantes

"¡Estoy hablando!", gritó enfadado el profesor. "Vamos a tomárnoslo en serio. El ensayo de ayer fue un puto caos. Yo soy el primero en trabajar desde el sentido del humor y desde la risa porque se puede reír y pasarlo de puta madre y, al mismo tiempo, ser rigurosos, pero cuando estamos ensayando, estamos ensayando. Llegáis aquí y la melodía no está, y no es tan difícil. Tenéis una frase y un parágrafo, creo que no es tanta información", siguió reprochándoles.

"Marisol no es fácil, para nada. Antiguo, sí; fácil, no. Es música muy seria, además. Mostremos un respeto. No quiero irme de aquí con la sensación de que os la suda porque ayer me fui un poco con esa sensación", lamentó el catalán antes de seguir ensayando.

Noemí Galera: "Cachondeítos los mínimos"

Manu Guix, que luego en redes sociales matizaba que sólo había dado un "pequeño toque de atención", no ha sido el único profesor en reprender a los concursantes. Este miércoles, Noemí Galera fue testigo de cómo Eva, Anne, Gérard, y Rafa llegaban tarde a la clase de composición impartida por Roger Rodés.

"Es la última vez que ocurre esto, a la siguiente no vais a entrar", les advertía enfadada recordando que Flavio también se había retrasado en la clase de fitness de Cesc Escolà. "Prestad atención, por favor. Cachondeítos los mínimos, ¿de acuerdo?", les decía parándoles los pies en las continuas bromas que lanzan durante las clases.