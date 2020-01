El motivo por el que Mila Ximénez no quiso entrar en 'El tiempo del descuento' ... y no es Hugo Castejón Ecoteuve.es 15/01/2020 - 14:18 0 Comentarios

La colaboradora de 'Sálvame' explica que su hija Alba "lo ha pasado muy mal"

Mila Ximénez ya está de vuelta en Sálvame tras su paso por GH VIP 7. La colaboradora, que ha tenido que hacer frente a todas las críticas de sus compañeros sobre su concurso, no quiso entrar en El tiempo del descuento, el spin off que se ha inventado Telecinco del reality.

Con la entrada de Mila, uno de los reencuentros más morbosos podría haber sido el suyo con Hugo Castejón, de quien ha afirmado en numerosas ocasiones que fue un "infierno" convivir con él en Guadalix de la Sierra.

Pero este no es el motivo por el que ha declinado la oferta de Telecinco para volver a la casa más famosa de la televisión. Mila contó este martes en Sálvame que no quiso entrar por lo mal que lo pasó su hija Alba durante los meses de su encierro.

"Lo ha pasado muy mal y esa es una de las razones por las que no he vuelto a entrar", dijo. "Cuando hablé con ella y me dijo que ahora se podía ir pronto a la cama. Alba ha estado sufriendo mucho, yo sé que hay mucha gente que la ha estado apoyando".

Ximénez explicó que su hija tenía problemas para dormir: "Se acostaba y a lo mejor se despertaba a medianoche y se ponía a ver el 24 Horas para ver si yo estaba bien". Además, su hija no pudo ir a trabajar dos días "porque estaba pendiente de mí".