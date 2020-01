TV3 cambia el escudo del Ibiza por las cerezas de Pachá y su presidente explota: "Desperdicio de televisión" Ecoteuve.es 13:05 - 15/01/2020 0 Comentarios

Amadeo Salvo criticó el humor del programa al comentar el choque de Copa del Rey

"Si eres un programa de humor, que pongan una butifarra o la cara de Puigdemont en el oro lado"

Amadeo Salvo, expresidente del Valencia y ahora de la UD Ibiza, explotó contra TV3 después de que el programa Esport Club cambiase en clave de humor el escudo del club por las cerezas de la conocida discoteca Pachá.

Todo después de que el sorteo de la Copa del Rey emparejara al equipo ibicenco, que milita en el grupo I de Segunda División B, contra el F.C. Barcelona el los dieciseisavos de final.

"Hay más tontos que ventanas y vosotros estáis entre los primeros. Desperdicio de televisión TV3 financiada con dinero público. Para asociar al Ibiza con una discoteca al menos hay que tener gracia. Nos vemos en Can Misses y os lo diré a la cara fenómenos".

Tras esto, Amadeo Salvo explicó su reacción en El partidazo de COPE: "Me he calentado un poco. Si es un programa de humor, que pongan en el otro lado una butifarra o la cara de Puigdemont".

"Es una falta de respeto a un club modesto. Somos un club serio, no somos un club de discoteca. No tiene sentido meter una marca comercial en una televisión pública. Me ha sentado muy mal", dijo.