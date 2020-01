Carlota Corredera saca a la luz una sorprendente imagen suya con 18 años: "Tenía tanta inocencia" Ecoteuve.es 15/01/2020 - 12:19 0 Comentarios

La presentadora de Telecinco publica una imagen de su entrada en la universidad

Carlota Corredera ha sorprendido este miércoles a sus seguidores de Instagram al publicar una impactante imagen de su pasado. La presentadora de Sálvame se ha puesto nostálgica y ha querido compartir la fotografía de su primer carnet universitario cuando con 18 años comenzó en Santiago de Compostela la carrera de Periodismo.

"Foto carné inicio curso Primeiro de Xornalismo Universidade de Santiago de Compostela, octubre 1992. Tanta inocencia, tanta expectación, tanto por vivir. #18añitos #esasperlitas #esepelasofosco #universitaria", ha escrito la gallega en el texto que acompaña a la instantánea.

Lea también: Belén Esteban carga contra Sálvame tras su conflicto con Mila Ximénez: "Me siento utilizada"

Carlota Corredera ha vivido desde aquella imagen un brutal ascenso profesional. Después de una década dirigiendo Sálvame, los responsables de La Fábrica de la Tele le dieron la oportunidad de presentarlo, lo que la colocó en el foco mediático de la prensa del corazón y de las críticas lanzadas en redes sociales por los espectadores del programa.

"Hay que pagar peaje, sí. Pero creo que en mi caso se cometieron excesos y hubo falta de empatía. Pero tengo la conciencia muy tranquila. Lo único que he hecho es currar como una desgraciada desde que llegué a Madrid. No voy a pedir perdón porque las cosas me vayan bien ahora. Entre otras cosas, porque cuando las he pasado putas, tampoco vino nadie a sacarme las castañas del fuego. Vengo de las redacciones y empecé con cuatro perras en el bolsillo y las he pasado canutas, como muchas personas. Hay gente a la que le cuesta alegrarse de que te vaya bien, pero eso es problema de ellos", declaró durante una entrevista a ECOTEUVE.ES.