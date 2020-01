Ferreras desvela el motivo por el que no hizo la mili: "¿No ha servido a España?" Ecoteuve.es 15/01/2020 - 11:39 0 Comentarios

El presentador fue entrevistado durante la gala '¿Dónde estabas entonces?'

Ana Pastor condujo este martes en La Sexta una nueva gala de presentación de ¿Dónde estabas entonces?, que hará un repaso durante esta nueva temporada a la década de los 2000. Brays Efe, Manuela Carmena, Rosa López, Joaquín Reyes o los Estopa fueron algunos de los entrevistados que se subieron a las tablas del Teatro Calderón de Madrid.

Con el dúo de Cornellá, la presentadora habló de la famosa mili y sacó los colores a David Muñoz al rescatar una vieja foto suya de su paso por el servicio. Pastor recordó que en el año 2001, Aznar cumplió con la promesa electoral que había hecho un año antes y la erradicó después de 231 años ininterrumpidos con esta obligación.

Ana Pastor pidió a Miguel Maldonado, cómico que ejerció de reportero en la platea del teatro, que buscara entre el público a algún invitado que hubiera hecho el servicio. El humorista murciano se fue directo hacia Antonio García Ferreras, que enseguida informó a los espectadores que no la había hecho.

Ferreras sirve a España "de otra manera"

"¿No ha servido a España?", le preguntó irónico Maldonado. "Lo intento hacer pero de otra manera. Tengo un concepto del patriotismo diferente", empezó respondiendo el presentador de Al rojo vivo. "Le tengo mucho respeto. Cuando en alguna ocasión he sido corresponsal de guerra me he encontrado con militares españoles jugándose la vida y le tengo un enorme respeto a las Fuerza Armadas. Y yo digo '¿qué hago allí?'", reflexionó antes de detallar los motivos por los que no la hizo.

"Yo era objetor de conciencia y estaba en el debate de si ser insumiso o no. Ahí el PP supo conectar con un cambio de paradigma y cambió la obligatoriedad de la mili y no la hice. Era objetor de conciencia", recordó Ferreras. "¿Estás pensando hacer ahora una carrera militar?", le planteó entonces el cómico. "Quizá con algún comando de operaciones especiales informativas", sentenció irónico el periodista.