Ramón García cuenta que la última víctima de violencia machista encontró a su presunto asesino en su programa Ecoteuve.es 15/01/2020 - 11:12 0 Comentarios

El presentador, totalmente roto, lamentó los hechos: "Han matado a una de las nuestras"

Ramón García vivió este lunes una de sus tardes más complicadas al frente de En compañía, el formato que presenta en Castilla-La Mancha Media. El presentador, desbastado, desveló que la mujer víctima de la violencia machista en Puertollano conoció a su presunto asesino en su programa.

A mitad de programa, Ramón tomó la palabra: "Hoy tengo que decirles algo muy importante y muy doloroso para todos los que hacemos este programa. Posiblemente hoy es el día que más me está costando ponerme delante de estas cámaras".

Lea también: Aplaudido alegato de Cristina Pedroche contra la violencia de género: "Mi recuerdo a todas las mujeres que ya no están"

El presentador, que no dar nombres porque "la investigación sigue su curso", contó a los espectadores el hallazgo de los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer: "Ha sido un asesinato por violencia machista. La mujer que ha muerto asesinada estuvo aquí sentada. Estuvo aquí sentada", se lamentó.

Ramón García: "Es muy duro hacer este programa"

"Habíamos pensado no hacer el programa. Ustedes saben que si algún programa de televisión lucha contra la violencia machista es este, y saben por qué", siguió diciendo muy serio. "Aquí hemos escuchado historias espeluznantes de mujeres que lo han sufrido en su propia vida (...). Es muy duro hacer este programa. Una vez han vuelto a pasar y nos ha caído en casa. Han matado a una de las nuestras".

"Yo no sé cómo decirlo, no sé cómo condenar en nombre de este programa, de los que lo hacemos, de esta televisión siempre pegada a la lucha contra la violencia machista... No sé cómo podemos parar esto, pero todos somos responsables", dijo para acabar. "Ojalá llegue el momento en que nunca más tenga que escuchar a una señora que ha sido maltratada ni los informativos no tengamos que contarles nunca más que una mujer ha sido asesinada a manos de un hombre". [Puede ver el momento pinchando en este enlace a partir del minuto 42.19]