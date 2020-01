'Soy una pringada' hace una peineta al público de 'El Hormiguero' y desespera a Pablo Motos: "Soy una terrorista" Ecoteuve.es 15/01/2020 - 10:48 0 Comentarios

La actriz logró reventar varias secciones del programa de Antena 3

Pablo Motos recibió este martes la visita de una de sus colaboradoras, Nuria Roca, que acudió a El Hormiguero junto a Esty Quesada -más conocida como Soy una pringada. para promocionar Road Trip, programa de TNT que seguirá paso a paso el loco viaje de ambas por Estados Unidos.

La joven acaparó toda la atención del programa por la poca ilusión que mostró durante todas las partes del mismo. Nada más entrar en plató, Soy una pringada sorprendió a todos haciendo una peineta a alguien del público, gesto que ha destacado con humor el espacio de Antena 3 en redes sociales.

"Me hace gracia estar aquí", le dijo la invitada al presentador antes de darle una sorpresa. Quesada llevaba puesto una camiseta con una extraña fotografía de Motos haciendo una extraña postura de yoga. "Espero que no me pegues un puñetazo", le dijo al valenciano antes de enseñársela.

Soy una pringada logra desquiciar a Pablo Motos

Durante la entrevista, Esty no mostró demasiado entusiasmo ante las preguntas que le lanzaba el presentador. "Me llama la atención que te gusta ir a los cementerios", le planteó Motos intentando sacarle alguna divertida anécdota. "Sí. ¿Quién te ha contado eso?", dijo la actriz en un tono de lo más borde. "No, no, ahora la respuesta tiene que seguir un poco más", insistió el conductor del espacio. "Tampoco es nada relevante, pues que me gusta sentir un cementerio, unas piedras...", se limitó a decir ella.

Minutos después, Pablo Motos dio paso a Luis Piedrahita, que acudió a El Hormiguero para realizar su habitual sección en la que plantea unas escenas a los invitados y estos tienen que adivinar cómo se ha realizado el truco. "Te aviso que odio a los magos", soltó la joven antes de que el gallego entrara al plató. La Pringada terminó de reventar la sección de Piedrahita al leer en el teleprompter antes de tiempo la solución del truco que había planteado.

Finalmente, Pablo Motos propuso un juego a Roca y la Pringada en el que ambas, con unos cascos en los que escuchaban música a un volumen muy alto, debían adivinar unas frases que le lanzaba la otra. "Si es el idiotizador ese, paso de hacerlo", advirtió Quesada al tiempo que el presentador le explicaba de qué se trataba. La actriz volvía a desesperar entonces a Motos al, aparentemente, hacer trampas durante el juego: "Has leído la respuesta", lamentó el valenciano después de que hubiera adivinado la frase a la primera.