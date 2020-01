Vicente Vallés, atacado en las redes por la "arriesgada" pregunta que hizo a Pablo Iglesias Ecoteuve.es 15/01/2020 - 10:25 0 Comentarios

El presentador puso sobre la mesa la presencia inédita de una pareja en el Consejo de Ministros

Unos criticaron la cuestión y otros destacaron que se trataba de un tema pertinente

"Voy a correr el riesgo de ser políticamente incorrecto", advirtió Vicente Vallés a Pablo Iglesias, que concedió a Antena 3 Noticias su primera entrevista después de tomar posesión como vicepresidente del Gobierno.

"Sabe que ha habido críticas al hecho de que haya una pareja que se siente en el Consejo de Ministros. ¿Usted ve alguna inconveniencia en esta situación?", preguntó Vallés, haciéndose eco de una cuestión inédita que ha generado comentarios desde que se supo la composición del Gobierno.



Iglesias argumentó que es algo "habitual" en "muchas formaciones políticas". Asimismo, aprovechó para lanzar un dardo a Atresmedia: "También en medios de comunicación de este grupo". "Estamos hablando del gobierno de la nación", apuntó Vicente Vallés.

Vallés aclara a Iglesias: "Yo no he cuestionado eso"

La pregunta de l periodista no gustó a Iglesias y se lo tomó como una crítica a las mujeres: "A mí no han dicho que no puedo estar en el Gobierno por ser pareja de Irene Montero. Sin embargo, a ella sí", contestó el número 3 del Ejecutivo. "Yo he hablado de pareja. No de las personas que ocupan esa pareja", insistió Vallés para frenar el argumento de Iglesias.

"Se cuestiona la idoneidad de la mujer para un cargo porque sea pareja de no sé quien", prosiguió el vicepresidente del Gobierno. "Yo no he cuestionado eso", volvió a decir el presentador. "Le he hablado de una pareja, sin hablar de quién compone esa pareja. No cuestiono la idoneidad de ninguno de los dos".



Como era de esperar, la pregunta de Vicente Vallés generó todo tipo de comentarios en las redes sociales y fue muy criticada por miembros de Podemos y seguidores de este partido. El presentador recibió ataques y le llegaron a llamar "machista". Por otra parte, otros defendieron que el periodista hiciera una pregunta pertinente por ser un asunto inédito del que se está hablando en los últimos días.

Vicente Vallés ha avisado de que le iba a hacer una "pregunta políticamente incorrecta". Era verdad. Efectivamente, el machismo es políticamente incorrecto... y menos mal.



Aquí la espléndida respuesta de @PabloIglesias ???? #IglesiasA3N pic.twitter.com/mEP889ilwD — ????? ??????Q?? ???????? (@pnique) January 14, 2020

Que pablo Iglesias critique a Ana Botella por ser la mujer de Aznar, es libertad de expresión, que lo hagan sobre Irene Montero, es machismo, acaba de decirlo en Antena 3 con Vicente Vallés.



La cara como el hormigo armado. — El pirata de la birra (@JRUcero) January 14, 2020

La pregunta sobre la idoneidad de Irene Montero era TAN machista que Vicente Vallés no se ha atrevido a formularla bien y ha tenido que justificarse mientras balbuceaba. Un claro "Pa que vuelvas" del Vicepresidente. #IglesiasA3N — Elchavodelmuro (@elchavodelmuro) January 14, 2020

Vicente Vallés le aclara a Pablo Iglesias que no se cuestiona solamente a Irene Montero, sino que perfectamente puede ser al revés.



Para mí machista es él por pensar que sólo se cuestiona a ella. #IglesiasA3N pic.twitter.com/tUeN99kpTa — Marta Llopis (@LlopisMarta95) January 14, 2020