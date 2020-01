'La isla de las tentaciones': lágrimas y enfados ante las primeras crisis de pareja del reality Ecoteuve.es 15/01/2020 - 10:13 0 Comentarios

Christofer, decepcionado por el acercamiento de su novia Fani con Rubén

Álex rompe a llorar al hablar de Fiama en uno de los momentos más emotivos

Gonzalo, cada vez más cerca de Katerina, carga contra Lewis: "No es muy agraciado"

La isla de las tentaciones ha empezado a vivir sus primeros momentos de tensión entre los participantes en una entrega que logró liderar el prime time del martes. El reality presentado por Mónica Naranjo ha confirmado su buena acogida tras su estreno en simulcast al registrar un gran 17,2 en su primera prueba en solitario en Cuatro.

Y es que las parejas protagonistas del programa han comenzado a tener sus primeros desencuentros después de 10 días de convivencia. Al final de la gala, la presentadora celebró la primera 'noche de hogueras' con los chicos, que pudieron ver todo lo que han hecho hasta ahora sus parejas con los solteros del reality.

Lea también: Katerina Safarova, la explosiva soltera de La isla de las tentaciones, y su ¿amistad? con Neymar

En ese momento, Christofer se vino abajo al ver el acercamiento entre su novia Fani con Rubén: "Me incomoda que estén en la piscina y ella lleve ese tipo de bikini. No me lo esperaba, siempre me recuerda que no haga lo que no me gusta que me hagan a mí. Creo que me ha fallado como pareja, nunca pensé que esto pasaría. Por ahí no paso", ha declarado el joven al borde de las lágrimas.

Álex rompe a llorar al recordar a su novia Fiama

Álex también terminó llorando por Fiama, pero por una razón muy distinta a la de su compañero. Y es que el joven se ha emocionado al recordar a su prometida: "Ella sabe que para mí es la persona más importante. Me emociono al ver lo valioso que tengo a mi lado. Y por nada del mundo querría perderlo. La quiero libre", dijo desconsolado el participante.

No obstante, durante la entrega, Álex mostró su descontento al ver cómo se comportaba Fiama con los solteros: "Me revienta que se ría con los neandertales macho. Los que siempre ha criticado y se ríe con ellos", expresó muy malhumorado en una noche en la que vivió un gran alivio al ver como Melani, su expareja, era expulsada del reality junto a Brays.

Gonzalo carga contra Lewis: "No es muy agraciado"

Por su parte, Gonzalo se encuentra cada vez más cerca de Katerina, con la que se comportó de una forma más relajada sin la presencia de su novia Susana. "Tiene todas las características que busco en una mujer", dijo el ex concursante de Gran Hermano 14.

Susana, a su vez, se quitó las dudas con Antonio, el cual considera que le aburre demasiado: "Es Don Perfecto", ha dicho la joven, que eligió a Lewis como su favorito, una decisión que dejó (aparentemente) tranquilo a Gonzalo.

"La veo reír y la veo disfrutar. Es una persona súper amable y es lo que me demostraba a mí diariamente. Es una persona poco sociable y muy selectiva con que ella ría y disfrute me siento tranquilo. Susana está enamorada de mí, no hay más. Cuando estoy al cien por cien de que mi pareja me ama no tengo dudas. El pobrecito la verdad no es muy agraciado, no hay más verlo a él y verme a mí", ha dicho tras ver las imágenes de su chica con el soltero.