El drama Steisy ('MyHyV') con su operación de pecho: "Podría haberme quedado en el sitio"

"Me tuvieron que raspar el músculo y empecé a echar mucha sangre", confiesa

Patricia Steisy, extronista de Mujeres y hombres y viceversa además de exconcursante de Supervivientes, ha contado su auténtico drama después de someterse a una operación de reducción de pecho. La intervención se complicó tanto, que estuvo a punto de morir: "Me podría haber quedado en el sitio".

"Mi pecho estaba muy raro y yo empecé a notarme un poco rara. El tacto no era el mismo, mi pecho se empezó a desplazar a los lados y empezó a cambiar la forma", empieza relatando en Mtmad. "Empecé a pillarle manía a mi pecho y a sentir que mi pecho quería hacerme algo malo".

Fue entonces cuando Steisy decidió someterse a una nueva intervención. "Una de las prótesis se había aplastado, y la otra se había encapsulado y tenía forma de pepino. Me la tuvieron que quitar a trozos", cuenta.

Es por eso por lo que su operación se prolongó durante más de siete horas: "Con las prótesis de ahora si te dan un golpe no pasa nada, pero la mía se había pegado al músculo y a la costilla, entonces me tuvieron que raspar entera y coserme desde el pecho hasta la axila, porque la prótesis se había movido hasta esa zona".

"El doctor me contó que incluso en un momento de la operación miró a otra médico y le dijo que no sabía qué hacer conmigo, porque empecé a echar mucha sangre y no podían cortarla", termina de contar a sus seguidores entre lágrimas.