Ana Pastor desmonta la comparación que le hacen con Ayuso: "En Arabia Saudí no es obligatorio llevar velo" Ecoteuve.es 14/01/2020 - 18:50 0 Comentarios

La presentadora de La Sexta explica la diferencia entre su caso y el de la política

Isabel Díaz Ayuso acaparó el pasado domingo la atención de algunos espectadores de la Supercopa al asistir a la final celebrada en Arabia Saudí sin velo y con las mangas remangadas. El gesto fue tildado por el PP de heroico y de "reivindicación feminista" a pesar de que esto es algo que ya habían hecho antes otras líderes políticas españolas e internacionales.

Enseguida, muchos alabaron a la presidenta de la Comunidad de Madrid y compararon la imagen con la de Ana Pastor entrevistando con velo en 2011 a Mahmud Ahmadineyad, el por aquel entonces presidente de Irán.

Lea también: Ana Pastor: "Pido al nuevo Gobierno que dé la cara y no use el plasma de Rajoy con los periodistas"

Este martes, la presentadora de La Sexta entró en directo en Espejo Público, donde Susana Griso le sacó a relucir la mencionada comparación. "El velo se te cayó. ¿Nos puedes aclarar si fue casual o no?", le preguntó la catalana a su compañera, que evitó mojarse al respecto. "Más que eso, que ya lo he contado mil veces, me viene bien que me hables de esto...", respondió Pastor, que se dispuso a desmontar la supuesta gesta de la política.

"Está muy bien que pongan en valor el gesto, pero no es único. Falta un poco a la verdad. Se lo hemos visto a otras muchas dirigentes políticas, nacionales y extranjeras, entre otras cosas, porque en Arabia Saudí no es obligatorio llevar el velo, cosa que sí sucede en Irán", aclaró la periodista de La Sexta.

"Yo ayer iba a hacer una broma si no fuera un tema muy serio, que igual a la otra Ana Pastor no le hace mucha gracia porque hay una imagen de ella con el velo en Irán", recordó. "Esto de que el PP saque pecho de Díaz Ayuso en un lugar donde no es obligatorio es cuanto menos curioso", destacó. "Y sobre lo de la entrevista en Irán, como me dice un amigo: ¿Se te cayó o lo caíste? Ahí lo dejo", concluyó la presentadora.