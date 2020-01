Belén Esteban carga contra 'Sálvame' tras su conflicto con Mila Ximénez: "Me siento utilizada" Ecoteuve.es 14/01/2020 - 14:35 4 Comentarios

La tertuliana critica cómo han utilizado sus críticas a la concursante de 'GH VIP'

Durante la última semana, Sálvame ha centrado la mayor parte de sus contenidos en el duro conflicto que se ha desatado entre Belén Esteban y Mila Ximénez por las críticas que la primera lanzó contra la segunda durante su paso por la casa de Gran Hermano VIP. El pasado sábado, el reencuentro de ambas en el Deluxe fue el plato fuerte de la noche.

No obstante, dos días después, Esteban ha lanzado una dura crítica contra el programa por cómo han centrado la atención en sus comentarios cuando fueron muchos los que comentaron negativamente el reality de la sevillana. "Se podría hablar también de otras personas, pero llevo desde el miércoles hablando de lo mismo. Creed lo que queráis, no tengo remordimientos de nada", empezó lamentando a gritos la de San Blas.

Belén Esteban intentó entonces morderse la lengua por si le caía una bronca de su director, pero terminó poniéndose en pie para decir lo que pensaba. "Desde el miércoles me siento utilizada porque Mila ha dado una exclusiva y parecía que era yo la que se estaba haciendo un Deluxe ¡Qué a gusto me he quedado!", sentenció la tertuliana, llevándose una gran ovación del público presente en plató.