Doble 'patada al diccionario' de una pasajera del crucero de 'First Dates': "Soy una persona muy materialística"

"A los 18 dejé los estudios porque quería ir a la universidad de la vida", dijo esta influencer

Fátima, una influencer que afirmó ganar más de 3.000 euros por sus publicaciones en Instagram, fue una de las solteras que más dio que hablar en el crucero de First Dates. "Tienes una belleza muy exótica, vas a triunfar en este barco", dijo Sobera nada más ver a esta mujer de carácter: "Tengo claro que si yo encuentro a un chico que me gusta realmente, no voy a retenerme ya que soy una persona muy natural y muy segura de mí misma".

Una vez acomodada en su camarote, Fátima se describió así antes de conocer a su compañero de viaje: "Soy una vividora de la vida, vivo la vida al máximo. Pienso que la vida es demasiado bonita como para tener un trabajo de 9 a 5 y estar en una oficina de lunes a viernes".

La chica llamó antes a una amiga suya para consultar su outfit para la cita: "¿Me pongo el vestido de terciopelo o mejor el rojo? Porque quiero estar amazing...". Fue aquí cuando vino su metedura de pata: "Soy una persona muy 'materialística' porque, obviamente, a todos nos gusta una buena vida y una vida llena de comodidades". Ella, en realidad, quiso decir materialista.

Edgar, su cita, se animó a la 'fiesta' de patadas a la lengua española al definir a Fátima como una mujer "imperactiva", en lugar de hiperactiva. Por si esto no fuese suficiente, la joven volvió a errar cuando Carlos Sobera pidió que pusieran nota a la cita: ella le dio un 8 y él, un 7.

La pasajera mostró su indignación: "¡No lo entiendo! Es que solo por 'caballerismo' [en lugar de caballerosidad] tendrías que haberme dado un 10. O sea, esperaba un 11, no un 7 de mierda". "A los 18 dejé los estudios porque quería ir a la universidad de la vida", apuntó.