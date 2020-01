La historia de Jero y Adriana: de conocerse en una playa nudista a hacer 'edredoning' en el crucero de 'First Dates' Ecoteuve.es 14/01/2020 - 11:06 0 Comentarios

Estos jubilados de 67 años protagonizaron la primera emisión de este nuevo formato

First Dates Crucero zarpó este lunes en Cuatro. El programa de citas presentado por Carlos Sobera estrenó nuevo formato en el que 100 solteros buscan el amor mientras disfrutan de su viaje por el mar. Jero y Adriana protagonizaron una bonita historia de amor en la primera emisión.

Todo empezó tiempo atrás cuando este jubilado canario de 67 años conoció a Adriana, una señora de su misma edad, hace cuatro años en una playa nudista de la isla de La Palma. "Me gustó su mirada limpia", reveló. "Pasaron mis cinco días y me volví a mi trabajo a Alemania. A los siete meses, regresé y no me la encontré pero, en otra visita al año siguiente, la vi caminando por la calle y la saludé y poco más".

"No sé mucho de esta persona. Solo tenía claro que me gustaba. Sentía un hormigueo cuando la veía. Estoy enamorado de ella", dijo en su vídeo de presentación. Cuando Adriana le vio se sorprendió y se dejó cautivar: "Es una persona noble y atenta con ideales, una bonita sonrisa y don de gentes. Me gusta".

Tal fue la atracción durante la cena que Adriana y Jero pasaron un romántico rato en la suite del barco y luego se bañaron desnudos [el programa pixeló sus partes íntimas] en el jacuzzi: "Te voy a dar un beso para llegar al fondo del mar". Después, hicieron edredoning después de brindar con champán: "Estoy enamorado de ella y quiero estar con ella, si ella quiere, el resto de mi vida".

"Es que coincidimos en todo. A ella el contacto físico le encanta, los sentimientos son muy, pero muy parecidos. Es que es todo. No hay nada en lo que no coincidamos. Como si fuésemos clones, pero uno en hombre y otro en mujer", certificó él. [VÍDEO]