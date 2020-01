María Teresa Campos, sobre el día que llamó "gilipollas" a Vasile: "Ya se lo ha cobrado de sobra" Ecoteuve.es 14/01/2020 - 10:55 1 Comentario

La presentadora lanza una pullita al consejero delegado de Mediaset desde Movistar

María Teresa Campos protagonizó este lunes una nueva entrega de El cielo puede esperar, programa de Movistar+ en la que personajes famosos asisten a su propio funeral. La plataforma de pago reunió a varios compañeros, amigos y familiares de la presentadora para que pudieran despedirse de ella a través de varios discursos que ella misma pudo ver 'desde el más allá'.

Además de la confesión amorosa de Jaime Peñafiel y de las lágrimas 'en diferido' de Bigote Arrocet días después de su sonada ruptura, uno de los momentos más destacados de la noche llegó con la intervención de Manuel Campo Vidal. El periodista recordó que María Teresa Campos no permitía que los invitados de su programa se insultaran ante las cámaras, una regla que ella misma se saltó para llamar "gilipollas" a Paolo Vasile desde Antena 3.

Lea también: Bigote Arrocet llora por María Teresa Campos en su funeral tras la confesión de Peñafiel: "Me enamoré de ella"

"¡Cállate ya! ¡Cállate ya hombre! ¡Vete a tu tierra y cállate ya! Si tu estás aquí porque no te quieren ni allí. Vete ya, que has perdido 7 puntos. Y todavía estamos empezando. Nosotros vamos modestamente levantando cabeza poco a poco, pero tú has perdido 7 puntos. ¡Gilipollas!", soltó al que por aquel entonces era su exjefe desde la competencia.

Manuel Campo Vidal rememoró con sorna este momento que siempre ha perseguido a la presentadora. "María Teresa no le faltó el respeto a nadie. Bueno, una vez a su exjefe le llamó gilipolllas con todas las letras. Aunque un día de desahogo lo tiene cualquiera", comentó ante las risas de los invitados. "¡Ya se lo ha cobrado de sobra!", aseguró desde 'el cielo' la malagueña recordando cómo se ha convertido en uno de los objetivos de Telecinco tras su salida de Mediaset.