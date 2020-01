Antonio Maestre la toma con Ana Rosa por no "parar" a Isabel San Sebastián: "Es tu responsabilidad" Ecoteuve.es 14/01/2020 - 10:07 0 Comentarios

Los colaboradores se enzarzan en una bronca por el pin antifascista de Iglesias y Gazón

Máxima tensión en El programa de Ana Rosa por el pin antifascista que llevaron Pablo Iglesias y Alberto Garzón durante su toma de posesión como ministros y que también ha lucido el periodista Antonio Maestre el espacio de Telecinco.

Maestre e Isabel San Sebastián se han enzarzado en una monumental discusión por el asunto. Ella le ha acusado de utilizar el holocausto y él le ha dicho que a ella "le da igual". "Vete a la...", ha respondido la periodista.



La tensión ha sido tal que Ana Rosa ha tenido que poner orden y les ha regañado por elevar la voz y hablar a la vez. En ese momento, Maestre la ha tomado con la presentadora del programa.

"Le tendrías que haber parado", ha dicho sobre San Sebastián. "Es tu responsabilidad y si no tendrás que aguantar lo que yo responda". "No me vas a decir lo que tengo que hacer", ha comentado Ana Rosa. "No nos equipares", ha protestado

"Me da igual lo que digáis. Me molesta que faltéis el respeto a la audiencia", ha continuado Quintana, pero Maestre no se ha quedado callado. "Si tu no cortas a la que falta el respeto, me pongo a su mismo nivel".



Tras la polémica, Antonio Maestre ha comentado lo ocurrido en Twitter: "Pues no. No me callo ante nadie y asumo las consecuencias de cada palabra. Si me llaman, me oyen".