Bigote Arrocet llora por María Teresa Campos en su funeral tras la confesión de Peñafiel: "Me enamoré de ella"

El experto en la Casa Real asegura que estuvo enamorado de la presentadora

"Que se acabe Edmundo no significa que se acabe el mundo". Con estas ya icónicas palabras rompió María Teresa Campos su silencio tras su sonada ruptura con Bigote Arrrocet. No obstante, los caprichos del destino han hecho que, apenas cinco días después, ambos aparecieran juntos en el funeral que Movistar+ preparó a la presentadora en el espacio de humor El cielo puede esperar.

La plataforma de pago reunió en una emotiva velada a algunos compañeros, amigos y familiares de María Teresa Campos, que pudo ver en primera persona cómo todos se despedían de ella. La primera en hablar fue Carmen Borrego, que tras destacar la "honestidad" de su madre, le lanzó alguna pullita recordando la etapa en la que trabajaban juntas.

"He tenido una jefa, una directora, he aprendido mucho de ella pero pronto llegaron las broncas. Éramos líderes de audiencia pero no podíamos bajar ni una sola décima porque si no teníamos un problema con ella", dijo con Sorna la ahora tertuliana minutos antes de que Jaime Peñafiel se subiera el estrado para hacer una sorprendente confesión.

"Es una de esas mujeres que ha estado en mi vida desde que estoy yo en esta profesión. Estuve muy enamorado de Teresa. Me dio calabazas pero a mí me hubiera gustado ser el padre de Teresa y Carmen. No pudo ser pero eso no rompió nuestra relación de tantos años", transmitió a los asistentes. La malagueña confirmó que se le declaró pero aseguró que nunca creyó que fuera cierto. "Siempre la quise, la quiero y la querré", zanjó el experto en la Casa Real.

Bigote Arrocet rompe a llorar por María Teresa

A pesar de estas inesperadas palabras, el momento más esperado llegó con la intervención de Bigote Arrocet, que rompió a llorar al comenzar a hablar: "Estoy muy contento de ver tanto amor y cariño por Teresa", expresó entre lágrimas. "Siempre he dicho que yo como buen cómico soy aburrido y sosos. La vacilona y entretenida era Teresita. Los pasteles la volvían loca. Gracias a la vida. Le doy gracias a la vida por haber conocido a Teresa en el postre", sentenció mientras su ya exnovia lo miraba con ojos vidriosos desde el sofá.

Tras Bigote llegó el turno de Terelu: "Mi madre era una persona muy especial. Pocas cosas se le podían echar en cara... Eso sí, no te escuchada cuando hablabas. Cada vez que le hablaba le hacía repetir lo que yo decía", empezó diciendo entre risas. "Como sabéis vivió con muchísima intensidad la transición. Íbamos en el coche y cuando dijeron por la radio que habían legalizado el Partido Comunista, se salió de la carretera y paró el coche. Nos dijo que este momento era histórico y que quería que lo recordáramos el resto de nuestras vida", comentó antes de que Bigote cerrara la ceremonia con una ranchera dedicada a su difunta.