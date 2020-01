Ana Pastor: "Pido al nuevo Gobierno que dé la cara y no use el plasma de Rajoy con los periodistas" David Saiz 14/01/2020 - 9:22 1 Comentario

ECOTEUVE.ES entrevista a la presentadora de La Sexta: vuelve con '¿Dónde estabas entonces?'

"Ver las cosas con perspectiva me ayuda a querer más a mi país", dice la periodista

La carrera periodística de Ana Pastor comenzó a fraguarse entre 2000 y 2010 -de su inicio en la SER al salto a TVE-, precisamente la década que desde hoy repasará en ¿Dónde estabas entonces? "Todas las noticias de esos años me han tocado cubrirlas como periodista, las tengo frescas", dice a ECOTEUVE.ES.

El programa vuelve esta noche a La Sexta (22.40) con su tercera temporada y un show en directo desde el Teatro Calderón de Madrid que contará con Manuela Carmena, Brays Efe, Joaquín Reyes o Rosa López, entre otros invitados.



¿Dónde estabas entonces? pondrá en perspectiva unos años que políticamente están a caballo entre la mayoría absoluta del PP y el triunfo de Zapatero. Lo hace, además, cuando el PSOE acaba de asegurarse un nuevo mandato tras una larga negociación para la investidura. A falta de que el Gobierno eche a andar, las críticas le han llegado por el número de ministerios (22) y las reticencias de Pedro Sánchez a responder a los periodistas. "En el siglo XXI es infumable el plasma, y si lo has criticado con Rajoy y ahora estás practicándolo, es igual de lamentable".

¿Dónde estaba en los 2000?

Es la década en la que empiezo a trabajar, primero en la SER, con Gabilondo, y luego pasé a TVE, con 59 segundos y también Los Desayunos. Todas las noticias de esa década me han tocado cubrirlas como periodista, las tengo frescas.

Ahora que han pasado los años, ¿recuerda alguno de esos pasos profesionales con especial temor o incertidumbre?

Sí. La noche anterior a estrenar Los Desayunos, yo lloraba en casa porque decía que no iba a saber hacerlo. Soy muy de entrar en pánico, aunque pueda parecer lo contrario. No quería decepcionar. Recuerdo pensar que me iba a desmayar en directo. Está bien contarlo, porque son cosas que nos pasan a todos.

Moda, televisión, cine ¿Qué cosas le han llamado la atención al recordar los 2000?

Estéticamente no hay tanto cambio como en los 80 o 90 pero me ha sorprendido mucho la cantidad de grupos de música como Sonia y Selena, que no recordaba. En televisión, una de las cosas que más recuerdo es OT. Fue increíble.

¿Era de Bisbal o de Chenoa?

Bisbal me gusta mucho, Chenoa me cae muy bien, pero Rosa me tiene robado el corazón. La hemos entrevistado para el programa y salí fascinada del nivel de madurez que tiene y el esfuerzo que ha hecho por cultivarse en todos los sentidos. Y tiene un punto de inseguridad que me parece muy tierno. Elegiría a Rosa por todo el esfuerzo que ha hecho por seguir ahí.

Siempre nos quedamos con las cosas positivas del pasado pero no todo fue bueno tiempo atrás. ¿El programa sirve para desmitificar ciertas cosas?

Totalmente. Es el caso del trato que se ha dado en algunas de las sentencias de aquella época, como el accidente del metro de Valencia o el Yak-42, que muchos no han podido enterrar a sus hijos. Fue una cosa indecente. Hoy, la sociedad obligaría al Trillo que nunca dio explicaciones a estar más a la altura del dolor de aquellas familias. Con el feminismo hay un cambio evidente de hace unos años, en todos los ámbitos. En la mayor parte de las cosas hemos evolucionado a mejor y esa es una de las cosas que más me gustan de este programa: ver las cosas con perspectiva me ayuda a querer más a mi país.

¿Tratarán en el programa el nacimiento de La Sexta?

Sí, además La Sexta arrancó con una gala en un teatro como la que vamos a hacer esta noche. También veremos la evolución de los que han estado todos estos años en pantalla, que es muy divertido.

¿La Sexta ha ayudado a que la televisión evolucione en España? ¿Qué cree que ha aportado?

La obsesión por el directo en la actualidad y por estar en la calle. Cuando César [González Antón, director de Informativos] decidió sacarnos de los platós y estar en las coberturas con el teléfono móvil en mano, fue un salto. La obsesión de estar en directo desde la calle es una de las señas de identidad. Pasa algo y está La Sexta.

Es cierto. Su imagen con el móvil en la mano llamó la atención al principio y ahora es habitual en televisión.

Ahora están hasta los presentadores de los Telediarios de TVE con el móvil en la mano. Fue muy visible cuando lo saqué en la cobertura de Cataluña hace cuatro años. Pero es que para mí siempre ha sido una herramienta de trabajo para recibir información.

¿A nivel político, la sociedad estaba tan tensionada en los años 2000?

En la investidura de la semana pasada hubo 136 protestas recogidas en el diario de sesiones. Nunca se había llegado a 50. Pero en los 2000 hubo momentos muy duros. Siempre se ha debatido con pasión y otras veces se ha sobrepasado esa pasión. Yo pienso que ningún tiempo pasado fue mejor y que todo depende con qué lo compares.

¿Qué opinión tiene del nuevo Gobierno? La mayor crítica es el alto número de ministros: 22.

Entiendo que se destaque porque es así. Lo que espero es que sea un Gobierno que dé la cara, aunque las primeras señales no son muy esperanzadoras, porque cuando firmaron el acuerdo, o estos últimos días, Sánchez no ha admitido preguntas. Si han criticado el plasma de Rajoy, espero que no lo hayan comprado para no dejar preguntar a los periodistas. Le pido que dé la cara y expliquen lo que van a hacer, que me parece un mínimo.

¿Por qué Sánchez ha tomado esta postura?

No lo sé, me gustaría preguntárselo a él. Es un político que ha estado tuiteando contra Rajoy por hacer eso y no parece muy coherente.

¿Qué postura deberían tomar los periodistas? ¿Hay que ir a las convocatorias sin preguntas?

Hay que ir y hay que repetir en cada una de las crónicas que no ha admitido preguntas y hay que criticar constantemente que eso ha ocurrido. La crítica hace que hoy tenga que comparecer [hay prevista una rueda de prensa de Sánchez]. Espero que a partir de ahora sea la tónica general y, si no, recibirá la misma crítica que le hacíamos a Rajoy. En el siglo XXI es infumable el plasma, y si has criticado de el plasma de Rajoy y estás practicándolo ahora, es igual de lamentable.

Siempre que hay una manifestación con simpatizantes de Vox, este domingo fue la última, hay gritos contra La Sexta y contra los presentadores. ¿Cómo se lo toma?

No lo vi pero ya no me resulta noticioso. Cuando un político de Vox pide que cierren La Sexta y nos ataca, es lógico que el mensaje se traslade a las calles. Deberían ser consciente de eso. No porque me insulten a mí o a Ferreras, sino porque lo lamentable es que insulten a compañeros que están a pie de calle.

Siempre le atacan a usted con Ferreras. Parece que siempre van por el mismo lado para desacreditarle.

Forma parte del machismo. Pero también sacan a Évole. Yo soy responsable de mi trabajo, de mis aciertos y mis errores. Mi condición de mujer, aunque a algunos les parezca mentira, me permite tener aciertos y errores como todos los seres humanos.

¿Sigue invitando a políticos de Vox a su programa?

Hemos invitado al líder de Vox y no ha venido. Sé que no le gustan las entrevistas que hacemos en El Objetivo, pero está invitado. Tiene 3 millones de votos y debe explicarse. Querría entrevistar a Abascal para preguntarle por un montón de temas por los que no suele responder.