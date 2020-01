Alfonso Merlos sonroja a Marta López con su romántico regalo en directo: una carta y un viaje Ecoteuve.es 19:30 - 13/01/2020 0 Comentarios

El colaborador ha sorprendido a su pareja en 'Ya es mediodía', programa donde surgió el amor

Después de que se hiciese pública la relación sentimental entre Marta López y Alfonso Merlos, en Ya es mediodía no han faltado las indirectas tanto de su presentadora, Sonsoles Ónega, como del resto de colaboradores.

El último capítulo de la historia protagonizada por la pareja ha tenido lugar este lunes, cuando el periodista le ha entregado a Sonsoles un sobre con un regalo para que se lo diese a Marta en el Fresh.

"¿Qué soy yo ahora, la mensajera del amor, o tu paje particular?", ha preguntado Sonsoles a lo que el colaborador ha respondido así: "Puedes ser mensajera de lo que quieras, es una carta que le tienes que dar a Marta en el día de hoy".

Cuando el programa llegaba a su fin y justo antes de que le sacaran la tarta con velas, Ónega ha recordado el regalo de Merlos: "Bueno querida Marta, tu novio me ha pedido que te dé esta carta, que vas a abrir aquí", ha afirmado ante una Marta López totalmente ruborizada.

El sobre contenía una carta y un viaje a DisneyLand. "No me lo puedo creer, me hacía mucha ilusión", ha dicho ella muy emocionada.