Mariló Montero, a Risto Mejide: "El vicepresidente Pablo Iglesias me genera mucha desconfianza" Ecoteuve.es 13/01/2020 - 17:54 1 Comentario

"Cataluña también es mía, es mi tierra", ha dicho la presentadora en 'Todo es mentira'

Mariló Montero ha sido entrevistada este lunes por Risto Mejide en Todo es mentira. La presentadora de Canal Sur, que acaba de lanzar La maestra, un libro sobre María de Maeztu y el feminismo, ha repasado la actualidad política del país que pasa por el nombramiento de los ministros del nuevo gobierno de Pedro Sánchez.

La charla ha empezado con un pequeño 'palito' de Mariló: "Estuve esperando a que me invitaras al Chester, pero eso momento nunca llegó". Después de desvelar que "no tengo Twitter y no sé utilizar Instagram", la navarra se ha puesto más seria para hablar de Pablo Iglesias, de quien dijo que no le veía capacitado para liderar un partido político.

Lea también: Mariló Montero: "Iglesias no encarnaría el gobierno del insomnio, sino el gobierno de la bomba atómica"

"Es admirable el ascenso de Pablo Iglesias: del 15M a la vicepresidencia, de cómo un hombre que salió de la Puerta del sol y que vivía en la casa de su abuela, ha terminado en un chalet, con sus escoltas para sus asuntos privados y ha llegado con su pareja al Congreso", ha dicho.

Mariló también ha criticado duramente que Iglesias llevara un pin antifascista en la toma de posesión. "Todo lo que ha ido blanqueando se ha delatado hoy mismo. Lo que está gobernando con Pedro Sánchez es la extrema izquierda", ha declarado. "Mantengo mi teoría. Pablo Iglesias me genera mucha desconfianza como vicepresidente, pero creo que Margarita Robles y Carmen Calvo pueden tenerlo controlado".

Mariló Montero: "Cataluña es mía"

El tema sobre el conflicto catalán ha entrado en la conversación minutos después. Mariló ha manifestado su hartazgo. "Cataluña también es mía. Voy cuando quiero. He ido toda la vida y voy a seguir yendo. Es mi tierra. Quiero ir a Barcelona segura de que no me va a pasar nada", ha afirmado.

Para desengrasar, Marta Flich le ha preguntado a qué reality de Mediaset iría: "Nunca me lo han propuesto, pero he decir que GH y la Isla de las tentaciones me parecen dos programones".