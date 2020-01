'OT 2020': así es el reparto de temas de la Gala 1 del talent musical de TVE Ecoteuve.es 13/01/2020 - 16:20 0 Comentarios

Noemí Galera y Manu Guix anunciaron los primeros duetos de la edición

Noemí Galera, Manu Guix e Iván Labanda irrumpieron en la tarde de este lunes en la Academia de OT 2020 para realizar el reparto de temas de la Gala 1 del talent musical de TVE. El momento causó una gran expectación entre los seguidores del programa y la emisión llegó a superar los 102.000 espectadores.

La directora de la escuela explicó que la apertura del programa servirá de homenaje a Pepa Flores, más conocida como Marisol, dos semanas antes de que reciba el Goya de Honor en la ceremonia de entrega de los premios que tendrá lugar el próximo 25 de enero en el Estadio Martín Carpena de Málaga.

Los 16 concursantes realizarán así un popurrí con sus canciones más emblemáticas y acto seguido, comenzarán a defender las actuaciones que van 'para examen'. Para la primera gala de la edición, Galera ha dividido a sus alumnos en ocho duetos con temas en español e inglés de lo más actuales.

Reparto de temas de la Gala 1 de OT 2020:

Medley de Marisol - Grupal

Up, de Olly Murs Demi Lovato - Gerard y AnaJu

Sinmigo, de Mr Kilombo y Rozalén - Maialen y Bruno

Atrévete te te, de Calle 13 - Jesús y Eli

Another Love, de Tom Odell - Flavio y Anne

Good as Hell, de Ariana Grande y Lizzo - Ariadna y Nia

Te espero aquí, de Pablo López y Giorgina - Javi y Samantha

Little Talks, de Of Monsters and Men - Nick y Eva

Tu Calorro, de Estopa- Hugo y Rafa