Un comensal planta a su cita de 'First Dates' en el último momento: "No me ha parecido muy sincero"

Jesús iba a cenar con María, pero afirmó sentirse "indispuesto" por teléfono

First Dates abría sus puertas para dar la bienvenida a María, una comensal que llegaba al espacio de Cuatro con gran ilusión por encontrar el amor. Tras reconocer a Carlos Sobera que ha tenido "muchísimas relaciones sentimentales a lo largo de su vida", afirmó que ahora necesita encontrar a alguien que sea una "buena persona".

Después de que el presentador recibiera y diese una cálida bienvenida, como suele hacer con cada invitado, la mujer esperó a su cita, visiblemente nerviosa, en la barra del bar.

A los pocos minutos, Matias llamó a Sobera: "Carlos, tienes una llamada del teléfono de las reservas", dijo. Al otro lado se encontraba Jesús, la cita de María, explicando a Sobera, mientras ella escuchaba atenta la conversación, que no iba a poder asistir al restaurante debido a una indisposición.

"Me he sentido un poco indispuesto. Algo que no me suele ocurrir, pero fíjate", confesó. "Yo soy músico. Ayer comí con un abuelete. Comí de más o demasiado variado y la cosa ha ido a peor", trató de justificarse.

María, sin dar crédito a lo que estaba presenciando, afirmó sentir "como si un jarro de agua fría se le cayera encima": "Me he desilusionado un poquito. No me ha parecido muy sincero". Ante esto, Sobera le dio la oportunidad de hablar por teléfono con Jesús.

Despues de hablar con quien iba a ser su cita a ciegas, y algo decepcionada, María se dispuso a abandonar el programa, no sin antes ser consolada por el presentador: "Espero que vuelvas, de hecho te voy a perseguir hasta que regreses. Y voy a procurar que quedes con Jesús porque es un empresario de tu misma ciudad, es músico, tiene una orquesta y creo que es un perfil de hombre que te va a interesar", alegó Sobera.

"La música me encanta, es el motor de mi vida. Me ha llamado la atención eso. Si el quiere podríamos hacer otra cita", concluyó la comensal.