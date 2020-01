Pablo Motos ataca a Pedro Sánchez: "Ha sobrevivido engañando a todo el mundo" Ecoteuve.es 13/01/2020 - 14:16 0 Comentarios

El presentador de 'El hormiguero' opinó sobre la formación del nuevo gobierno

Motos criticó el acuerdo entre PSOE y Podemos: "No pueden hacer lo que han prometido"

Los ministros del nuevo gobierno de Pedro Sánchez han tomado posesión este lunes ante el rey Felipe VI después de que el Presidente hiciera oficial la lista ayer. Sin embargo, muchos nombres fueron filtrados la semana pasada provocando al malestar en el seno del PSOE.

La sección política de Cristina Pardo en El hormiguero habló el pasado jueves sobre el acuerdo entre el partido socialista y Podemos, y acabó con la fuerte crítica de Pablo Motos hacía Sánchez después de que la periodista indicara que "convenía no subestimarle porque ha demostrado una capacidad de supervivencia política que no es desdeñable".

"Pedro Sánchez ha sobrevivido engañando a todo el mundo", apuntó el presentador ante los cómicos José Mota y Carlos Iglesias. Del mismo modo, comentó la vicepresidencia de Pablo Iglesias: "No es lo mismo ser vicepresidente del Gobierno que ser el cuarto vicepresidente".

Motos también criticó la coalición del PSOE y Podemos al decir que "no pueden hacer lo que han prometido. Esto da igual, lo diga quien lo diga. Todo lo que han prometido es mentira". "Creo que no van a tener dinero para gastar. Todo lo que han prometido a Teruel Existe, al diputado de BNG, a Revilla con el tren... todo eso no se va a poder hacer", apostilló Pardo.

[Puede ver el momento en este enlace a partir del minuto 18.25]