Ana Rosa arranca los aplausos con su comentario 'obligado': "Lo voy a hacer porque está aquí escrito" Ecoteuve.es 13/01/2020 - 13:37 0 Comentarios

La presentadora acaba felicitando al Real Madrid por la Supercopa tras el 'pique' de Inda

Si Ana Rosa Quintana se despidió el pasado viernes, respondiendo a quienes la quieren ver jubilada por su 15º aniversario en Telecinco, la presentadora ha comenzado esta semana con un pequeño pique con Eduardo Inda... y todo por culpa del fútbol.

El colaborador se saltó el guion de la mesa política para preguntar a la periodista que "si de la derrota de ayer no dices nada", haciendo alusión a la victoria del Real Madrid en la Supercopa de España frente al Atlético de Madrid, su equipo, en la tanda de penaltis.

"Pues mira, lo voy a decir. Lo voy a decir pero porque lo tengo escrito, que si no...", se arrancó Ana Rosa a regañadientes a lo que Esther Palomera añadió: "Bueno, pero tú tienes autoridad para no leerlo si no quieres".

"Enhorabuena a todos los madridistas", dijo por fin sonriendo. "Oye, enhorabuena de verdad. Se han llevado la Supercopa árabe. Esto lo tuvieron que ganar por penaltis porque no había manera de ganar al Atleti, pero bueno...", afirmó.

"Parece que el técnico blanco mantiene la leyenda de ser infalible en las finales, ya ha ganado nueve de nueve", cerró el asunto la presentadora.