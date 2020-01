Ana Pastor recuerda con "indignación" el accidente del Yak-42: "Me parece indecente lo que hicieron" Ecoteuve.es 13/01/2020 - 12:52 0 Comentarios

La periodista critica el trato humano que se dio a las familias en la peor tragedia del Ejército español

Ana Pastor visitó este domingo el programa de Cristina Pardo en La Sexta para calentar motores de ¿Dónde estabas entonces? La nueva temporada del formato, que regresa este martes con una gala en directo, recordará el accidente del Yak-42 en 2003, entre otros eventos históricos.

La peor tragedia del Ejército español en toda su historia se saldó con 62 militares españoles fallecidos. Todos ellos volvían a España tras una misión de cuatro meses de duración en Afganistán y Kirguistán. El funeral de Estado, celebrado en Torrejón de Ardoz y que contó con la presencia de los Reyes y del por entonces Príncipe de Asturias, fue retransmitido por todas las cadenas de televisión.

Lea también: David Bisbal aclara a Iñaki López en qué país paga sus impuestos

La periodista de Atresmedia ha entrevistado a los Cardona, uno de los matrimonios que perdió a su hijo en aquel fatídico accidente. "He visto mil veces la imagen de la indignación de las familias del entierro y me sigo cabreando y me sigue pareciendo indecente lo que hicieron", declaró.

Ana Pastor hizo referencia a la mala "gestión humana": "Ya no solo comparecer, que no lo hizo Trillo [ministro de Defensa entonces] ante los periodistas, sino el trato que le dieron a las familias". "Fue un desastre. Desde luego, Federico Trillo no dio ni suficientes ni convincentes explicaciones", apostilló Cristina.

La presentadora puso más ejemplos como el 11M, el incendio de Guadalajara y el accidente del metro de Valencia, "que tantos años después el juicio está pendiente todavía".