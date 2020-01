Sofía Suescun y su ataque más cruel a Rocío Flores: "No vayas de defensora de madre cuando la tienes abandonada" Ecoteuve.es 13/01/2020 - 11:53 2 Comentarios

Fuerte bronca en 'El tiempo del descuento' entre las defensoras de Kiko Jiménez y Antonio David

"Muchos viajes y mucho dinero, pero las neuronas y el armario lo tienes vacío", contestó Rocío

Telecinco estrenó este domingo El tiempo del descuento, la 'prolongación' de GH VIP 7 en la que la mayoría de sus concursantes han vuelto a entrar en Guadalix de la Sierra para resolver sus cuentas pendientes. Sin embargo, uno de los momentos de más tensión se vivió en plató con Sofía Suescun y Rocío Flores, defensoras de Kiko Jiménez y Antonio David respectivamente.

Todo ocurrió después de que Rocío pidiera a la navarra que tanto ella como Kiko se limitaran a hacer su concurso sin mencionar a su madre, Rocío Carrasco. Jorge Javier, muy pillo, sacó la pólvora con su pregunta: "¿Tú has leído que ha pasado sola la Nochebuena?". "No", contestó ella con cara de todo un poema.

"Es que tanto defenderla y luego la deja en Nochebuena sola", atacó Sofía de forma cruel aprovechando la coyuntura. "Me levanto y me voy", amenazó la hija de Antonio David. "No paso más de dos días separada de mi madre. Lo que no es normal es estar más de ocho o diez años. Así que no vayamos aquí de dignos. No vayamos con la coronita de santa Rocío, guárdatela debajo del sofá", continuó su enemiga.

"Te voy a decir una cosa, que te quede bastante clara y es lo único que te voy a decir durante todo lo que me quede aquí", advirtió Rocío. "Lo que tienes que hacer es, en vez de provocarme a mí y hablar de mí, mirar en ti, ser un poquito mejor persona, tener educación, respeto y valores".

"Muchos viajes a Miami, muchos lujos, mucha fama y mucho dinero y las neuronas y el armario lo tienes vacío. Así que preocúpate de ti y a mí me olvidas", terminó a lo que Sofía espetó "lo único que te gusta es venir aquí y llevarte un aplauso de la gente" para acabar así: "No vayas de defensora de madre cuando la tienes abandonada, que no quiere saber nada de ella".