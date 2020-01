Itziar Castro pide volver a la Academia de 'OT 2020' tras el inesperado guiño del programa: "Eso se me daba muy bien" Ecoteuve.es 13/01/2020 - 11:14 0 Comentarios

Iván Labanda mencionó a su antecesora en 'El Chat' del talent de TVE

Noemí Galera, Ricky Merino y el claustro de profesores de OT 2020 sorprendieron este domingo a los 16 concursantes que lograron el pase a la Academia con una divertida actuación en la que parodiaban el Yo x Ti, Tu x Mi de Rosalía y Ozuna. Con el tema, al que llamaron La que se lía, cada docente daba la bienvenida a sus alumnos haciendo un chascarrillo con la materia que impartirán.

La sorpresa se dio cuando llegó el turno de Iván Labanda, nuevo profesor de Interpretación, que realizó un guiño a sus antecesores en el puesto. "Tras Los Javis e Itziar, quién lo diría, que me iba a tocar a mí ser el que la lía", entonó el catalán, que mencionaba el nombre de la actriz que fue despedida durante la pasada edición de OT 2018.

Lea también: OT 2020: así son los 16 concursantes que entran en la Academia del talent de TVE

Después de aquella polémica salida, nadie en el talent de TVE mencionó dentro de la escuela a Itziar Castro, que agradeció el gesto a Labanda a través de las redes sociales. "Gracias por el guiño. Te lo he dicho en privado, pero te lo digo en público, eres grande, a disfrutar de OT 2020", le escribió la intérprete a su compañero.

Esta no fue la única declaración de Castro sobre el estreno del talent musical de TVE. Minutos antes, escribía un tuit en el que pedía su regreso a la Academia: "¿Y los exprofes no podemos ir al chat de OT contigo Ricky? ¡Eso se me daba muy bien! A disfrutar guapo que cómo siempre lo harás genial", declaró la actriz en su cuenta personal de Twitter.

Gracias por el guiño @ivanlabanda ????, te lo he dicho en privado, pero te lo digo en público, eres grande, a disfrutar de #ot2020 — Itziar Castro (@ItziarCastro) January 13, 2020