Adara, obligada a abandonar 'El tiempo del descuento' por motivos personales Ecoteuve.es 13/01/2020 - 9:40 1 Comentario

La ganadora de 'GH VIP 7' dio la mala noticia a los espectadores al final de la gala

Jarro de agua fría para los seguidores de Gran Hermano VIP. Adara Molinero, flamante ganadora de la séptima edición del reality, tendrá que abandonar próximamente El tiempo del descuento, reencuentro que Telecinco ha organizado con 12 de los 16 concursantes que pasaron el otoño pasado por la casa de Guadalix de la Sierra.

La madrileña, que vivió un tenso reencuentro con Gianmarco Onestini, dio la noticia a los espectadores en el tramo final de la gala. El Súper llamó a Adara al confesionario, donde junto a Jorge Javier Vázquez, explicaron los motivos por los que su 'tiempo del descuento' será más corto que el del resto de sus compañeros.

"Adara, tu vida ahora mismo es complicada. Tienes muchos asuntos que resolver y esas circunstancias personales hacen que no puedas quedarte para siempre en El tiempo del descuento. Tu estancia aquí es limitada, pero tus compañeros no sabrán nada de esto hasta la próxima semana. Sólo lo sabemos tú, los espectadores y yo. ¿Podremos mantener el secreto no?", le dijo el presentador a la exazafata.

La gala llegó entonces a su fin y ni Adara ni Jorge Javier Vázquez desvelaron los motivos por los que la joven deberá abandonar el reality. Tras el final de GH VIP 7, Adara vive un conflicto personal con Hugo Sierra, padre de su hijo, con el que rompió su relación sentimental durante su estancia en la casa al enamorarse de Gianmarco. No obstante, se desconoce si esas "circunstancias personales" están vinculadas a su situación con el uruguayo.