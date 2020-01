Adara ataca a Gianmarco en su reencuentro en televisión: del amor al odio hay un paso Ecoteuve.es 12/01/2020 - 23:58 0 Comentarios

Telecinco estrena 'El tiempo del descuento', la continuación de 'GH VIP' tras su éxito

Telecinco estrenó este domingo El tiempo del descuento, una especie de spin off de GH VIP. Los concursantes son los mismos, la casa es la misma y el presentador sigue siendo Jorge Javier Vázquez. Cambia el nombre del programa para evitar la desbandada de anunciantes que afectó al reality en otoño por el 'caso Carlota Prado'.

El principal morbo del estreno de El tiempo del descuento era ver el reencuentro de Adara y Gianmarco, pareja durante GH VIP, pero que dejaron de hablarse justo después de la final.

La reunión de los dos concursantes estuvo plagada de reproches, pero los dos argumentaban lo mismo: se quejaban de que el otro no le hubiera hecho caso después de salir de Guadalix.

"Tú nunca has estado enamorada"

Pero la más enérgica fue Adara, que atacó a Gianmarco con dureza. "Lo único que has hecho es exigirme y exigirme", dijo. "Te has dedicado a ir por los platos diciendo que me quería alejar de ti", dijo. "No me grites, Gianmarco. Has venido muy subidito", continuaba Adara, precisamente gritando. "Me has decepcionado muchísimo".

"La que eres diferente eres tú porque has cambiado de opinión de un día a otro", se quejó Gianmarco, que recordó cómo ella le dejó plantado al final del último debate de GH VIP. "¡Pedazo de mentiroso! No has querido verme ni hablar conmigo", contestó ella. "Tú nunca has estado enamorada".

Adara se agarró a un único argumento: la llamada que le hizo a Gianmarco y que éste grabó desde el teléfono de Antonio David Flores. El italiano explicó que lo hizo porque su entonces amigo se lo había recomendado, pero Adara le dejó retratado como único responsable de haberlo hecho.