"Me da vergüenza": Terelu, indignada con los últimos comentarios de Kiko Hernández Ecoteuve.es 12/01/2020 - 16:38

La colaboradora muestra su enfado con el que fue su compañero en 'Sálvame'

"Le habéis arrastrado a lo peor. Tu madre es una leyenda del periodismo y se ha visto arrastrada a hacer un plató, un reality ", dijo recientemente Kiko Hernández sobre la relación de Terelu y Carmen Borrego con María Teresa Campos.

El colaborador fue especialmente duro con las hijas de la comunicadora y Terelu ha respondido en Viva la vida con contundencia. "Me da vergüenza de que alguien sea capaz de poder pronunciar todas esas barbaridades y de maldades", espetó la colaboradora.

"Llega un momento que me da igual porque creo que no hay justificación alguna a verter ese tipo de manifestaciones, el porqué me da lo mismo. Tengo claro que de mi boca nunca saldrá nada así. Hay momentos que se desacredita la persona que hace esto", dijo.

Terelu Campos también defendió su trabajo negó que su madre le haya dado tanto a ella como a su hermana 6.000 euros al mes como 'sueldo'.