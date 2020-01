David Bisbal aclara a Iñaki López en qué país paga sus impuestos Ecoteuve.es 12/01/2020 - 12:05 0 Comentarios

El cantante concedió una entrevista al presentador de 'La Sexta Noche'

David Bisbal está a punto de cumplir 20 años de fama después de su debut, hace dos décadas, en Operación Triunfo. El cantante hizo un repaso con Iñaki López en La Sexta Noche, pero no solo habló de música.

Bisbal habló, por ejemplo, de Venezuela, un país del que se siente muy cercano por ser el de su mujer, Rosanna Zanetti y del que ha hablado en numerosas ocasiones para mostrar su solidaridad por la situación que ahora padece.

"La gente puede ver más allá o buscar excusas, pero la realidad es la realidad, y todos lo sabemos", explicó. "He conocido Venezuela en un momento de máximo esplendor, cuando comenzaba la carrera", continuó. "No concibo cómo están en esa situación. Lo que más me importa es que la gente no tiene siquiera para medicinas. Y tampoco aceptan ayudas".

¿Dónde paga los impuesto David Bisbal?

Iñaki López, por otra parte, le preguntó por la tendencia de muchos artistas con repercusión internacional que acaban instalándose en América Latina. David Bisbal supo ver por dónde iba y no dudó en explicar su caso.

"Yo he tenido oportunidad de vivir en EEUU... pero siempre he residido en España. Es decir, siempre he pagado mis impuestos en España", comentó el cantante.

"La logística es muy importante. "Si tienes que ir de México a Venezuela, de Venezuela a Colombia y de Colombia a Argentina, lo más lógico es que te quedes en ese continente y no vuelvas a España", expuso el andaluz. "Pero yo me he acostumbrado ya".